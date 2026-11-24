Мільйони українців виїхали за кордон, залишивши вдома порожні квартири, а загроза зимових блекаутів та обстрілів у будь-який момент може спровокувати нову хвилю внутрішньої міграції. У такій ситуації страх, що у ваше житло просто заселяться чужі люди, перестає бути теорією. Найгірше те, що український закон у разі самозахоплення працює майже так само, як в Іспанії.

Як захоплення чужого житла в Європі перетворилося на бізнес, і чи загрожує це Україні

Більш того, проєкт Цивільного кодексу, прийнятий у першому читанні, пропонує окремий «інститут посідання», який означає, що у певних ситуаціях правовий захист поширюватиметься не лише на власника зареєстрованого права власності, а й на того, хто фактично контролює об'єкт.

У проекті також передбачено можливість набуття права власності на нерухомість після десяти років безперервного володіння, а на рухоме майно після п'яти років.



Але і зараз, швидко виставити «прибульців» із поліцією не вийде — власника чекають довгі суди, а якщо всередині є діти чи літні люди, процес узагалі може затягнутися за участі соцслужб. Розбираємо на прикладі європейських «окупасів», як житлові кризи перетворюють чужу нерухомість на здобич і коли цей ризик може стати реальністю для України.

Повоєнна житлова криза та сквоттери

Після Другої світової війни житлова криза охопила значну частину Європи. У Німеччині на території майбутньої ФРН 22% довоєнного житлового фонду було повністю знищено або непридатно для відновлення, ще 23% будинків зазнали пошкоджень. У 1946 році західним окупаційним зонам бракувало приблизно 5,5 млн квартир, а ситуацію погіршував потік біженців і переселенців.

У Великій Британії після війни також бракувало житла. Люди почали заселяти порожні військові табори, казарми, готелі та будинки. До осені 1946 року в захоплених приміщеннях, за оцінками істориків, проживали близько 44 тис. людей. Влада намагалася припинити самовільне заселення, але в окремих випадках зрештою дозволяла сім'ям залишатися в колишніх військових об'єктах.

У 1970−1990-х роках сквоттинг у Лондоні та Берліні набув політичного й культурного характеру. Активісти боролися проти знесення старих будинків, дорогих реконструкцій і витіснення малозабезпечених мешканців із центральних районів.

Одним із відомих прикладів стала Фрестонія в Лондоні. У 1977 році близько 120 мешканців занедбаних будинків на Фрестон-роуд проголосили територію незалежною «Народною республікою», створили власні паспорти та навіть звернулися до ООН. Зрештою конфлікт завершився переговорами: мешканці створили житловий кооператив і домовилися про легальне проживання.

У Берліні схожі історії пов'язували з будинком Köpi та культурним центром Tacheles. У першому випадку мешканці отримали договори оренди, а в другому художників зрештою виселили, хоча будівлю зберегли та перетворили на культурний об'єкт.

Ці історії показують, що самовільне заселення не завжди було кримінальною схемою. Часто воно виникало на тлі житлової кризи, соціальних протестів і конфліктів навколо міської забудови.

Як сквоттинг перетворився на проблему власників нерухомості

Згодом нерухомість у Європі стала не лише житлом, а й інвестиційним активом. У туристичних регіонах квартири та будинки почали купувати для сезонного проживання, здавання в оренду або збереження капіталу.

Водночас у великих містах і курортних районах зростала проблема доступного житла. Частина нерухомості залишалася порожньою або використовувалася лише сезонно, тоді як місцевим мешканцям дедалі складніше було знайти доступну квартиру.

Особливо гостро ця суперечність проявилася в Іспанії. За переписом 2021 року, у країні було 26,6 млн помешкань, із яких близько 3,84 млн класифікували як порожні, а ще 2,51 млн — як житло, що використовується час від часу. Проте це не означає, що всі ці будинки можна було негайно заселити: частина розташована в районах із низьким попитом, потребує ремонту або використовується власниками для сезонного проживання.

Саме на перетині високих цін, туристичного попиту, нерівності та дефіциту доступної оренди сформувався сучасний образ okupas.

Хто такі окупаси і чому це не завжди однакова історія

В Іспанії під цим терміном часто об'єднують кілька різних ситуацій.

Незаконне проникнення до житла — заселення в помешкання, яке використовується власником або іншою людиною як житло. Це може бути й друга оселя, якщо її використовують для проживання, наприклад під час відпустки.

Самовільне зайняття нерухомості — заселення в будинок або квартиру, які не є чиїмось житлом, зокрема об'єкти банків чи інвестиційних компаній.

Inquiokupas — орендарі, які спочатку законно отримали житло, але згодом перестали платити та відмовляються виїжджати. Це передусім конфлікт орендних відносин, який зазвичай вирішується через цивільну процедуру.

Шахрайство та вимагання — схеми, в яких зловмисники незаконно здають чужу нерухомість або займають приміщення, а потім вимагають гроші від власників за його звільнення.

У серпні 2022 року Цивільна гвардія Іспанії повідомила про затримання шести осіб у Вільяхойосі, які займали туристичні квартири після короткострокового бронювання, відмовлялися виїжджати та вимагали від власників по €14 тис. за звільнення кожного об'єкта. За даними слідства, група отримала таким чином €62 тис.

Це вже не житловий протест, а схема, в якій нерухомість стає інструментом вимагання.

Як працює іспанське законодавство

Іспанський Кримінальний кодекс розрізняє незаконне проникнення до житла (allanamiento de morada) та самовільне зайняття нерухомості, яка не є чиїмось житлом (usurpación).

За незаконне проникнення до житла передбачено ув'язнення від шести місяців до двох років. За самовільне зайняття нерухомості без насильства чи погроз передбачений штраф, а в разі застосування насильства — суворіше покарання.

Несплата оренди не є автоматично кримінальним захопленням житла: власник зазвичай має пройти процедуру виселення через суд.

Також не існує автоматичного «правила 48 годин», за яким після двох діб перебування окупасів поліція нібито вже не може їх виселити. Правова процедура залежить від обставин та кваліфікації конкретного випадку.

У 2025 році Іспанія змінила процесуальні правила, включивши окремі злочини, пов'язані з незаконним проникненням і зайняттям нерухомості, до переліку правопорушень, для яких може застосовуватися прискорений судовий розгляд. Однак це не означає автоматичного виселення за кілька днів у кожній справі.

Наскільки масштабна проблема в Іспанії

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, у 2024 році правоохоронці зареєстрували 16 426 випадків незаконного проникнення до житла або самовільного зайняття нерухомості. У 2025 році показник знизився до 14 875 — на 9,4%.

Майже 40% випадків у 2025 році припадало на Каталонію. Водночас статистика об'єднує різні типи правопорушень і не показує, скільки власників втратили основне житло, скільки йдеться про порожні будинки та скільки конфліктів завершилося судовими рішеннями.

Таким чином, проблема реальна, але її масштаби в публічній дискусії нерідко перебільшують. Для конкретного власника незаконне зайняття квартири може означати втрату доходу, витрати на адвокатів і ремонт та тривалий судовий процес. Однак статистика не свідчить про масове захоплення житла в масштабах усієї країни.

Україна: поки що без масштабного сквоттингу, але ризики можуть змінитися

В Україні, попри повномасштабну війну, мільйони внутрішньо переміщених осіб та значну кількість людей, які залишили країну, поки не було гучних історій про масштабні самозахоплення нерухомості.

Одним із пояснень може бути географічне розподілення міграційних потоків. Значна частина українців отримала прихисток за кордоном, тоді як внутрішньо переміщені люди розселилися не лише на заході країни, а й у Києві, Дніпрі, Одесі та інших великих містах. Додаткову роль відіграють родинні зв'язки, оренда, державні та міжнародні програми підтримки, а також пристосування житлового фонду до нових потреб.

Директор МБФ «Захист майбутнього», юрист Олег Мироненко розповів, що левова частка конфліктів переселенців з власниками житла пов'язана з виконанням договорів оренди житла — сплатою за комунальні послуги або умовами утримання квартир і будинків. У цих випадках договори підкріплені ймовірними фінансовими санкціями, тому власникам майже завжди вдається захищати свої майнові права.

Але у випадках самозахоплень нерухомості правовий механізм, який діє в Україні принципово нічим не відрізняється від діючого в Іспанії. Тому цивілізовано виселити стихійних «прибульців» власники житла зможуть лише в судовому порядку через виконавчі дії, для чого знадобиться чимало часу.

А якщо серед захватників перебуватимуть діти або старі люди, то виселення повинно відбуватися за участю соціальних служб. Тим більше, що свідками подібних випадків майже завжди стають журналісти і блогери, завдяки яким дії представників влади розглядаються «під микроскопом» чисельної аудиторії.

Однак самозахоплень житла і комерційної нерухомости може суттєво побільшати, якщо країна зіткнеться з новою масштабною хвилею переміщення населення. Зима, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебої з електроенергією, водопостачанням, теплом і каналізацією, а також посилення обстрілів великих міст можуть змусити людей знову шукати безпечніші місця для проживання.

У такому сценарії навантаження на західні регіони України може суттєво зрости. Водночас можливості місцевої влади, соціальних служб, житлового фонду та інфраструктури для розміщення великої кількості людей не є безмежними.

Якщо масштабна міграція збігатиметься з дефіцитом доступного житла та недостатньою організацією тимчасового розселення, не можна виключати появу стихійного заселення порожніх будинків, квартир, колишніх санаторіїв або інших об'єктів. Це поки що лише сценарій, однак війна та інфраструктурні ризики роблять питання резервного житлового фонду особливо актуальним.

Європейський досвід показує, що житлові конфлікти можуть виникати не лише через кримінальні схеми, а й через тривалий дефіцит житла, нерівність, міграцію та слабкість механізмів соціального розселення. Для України питання готовності до нових хвиль переміщення населення може стати одним із важливих викликів наступних зим.



