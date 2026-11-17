У жовтні 2026 року автопарк України поповнили понад 3,6 тис. легкових автомобілів із гібридними силовими установками — як звичайних гібридів (HEV), так і підзаряджуваних від мережі (PHEV). Це на 20,5% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Водночас структура попиту змінилася: частка нових автомобілів серед усіх зареєстрованих гібридів становила 36%. У жовтні 2025 року цей показник сягав 53%. Отже, більшу частину цьогорічного поповнення автопарку забезпечили імпортовані вживані автомобілі.

Найпопулярніші нові гібриди

Серед нових легкових автомобілів із гібридними силовими установками найбільшим попитом у жовтні користувалася Toyota RAV-4. Українці зареєстрували 181 таку машину.

Друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 89 автомобілів, третє — Nissan Qashqai, яких зареєстрували 72 одиниці.

Таким чином, усі три позиції в рейтингу нових гібридів посіли кросовери.

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Які вживані гібриди імпортували найчастіше

Серед імпортованих гібридних автомобілів із пробігом лідером став Ford Fusion US. У жовтні в Україні зареєстрували 163 такі машини.

Друге місце посів Ford Escape із 138 автомобілями, третє — Kia Niro, яких імпортували 133 одиниці.

Загалом жовтнева статистика свідчить про зростання інтересу українців до гібридних автомобілів. Водночас зменшення частки нових машин у загальній кількості реєстрацій вказує на значну роль імпортованого вживаного сегмента.

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