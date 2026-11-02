Toyota очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2026 року: скільки коштують Tesla, BMW та BYD

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 листопада 2026, 12:40

Toyota очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2026 року: скільки коштують Tesla, BMW та BYD

Toyota стала найдорожчим автомобільним брендом у рейтингу Best Global Brands 2026, посівши дев’яте місце серед 100 найдорожчих брендів світу. Її вартість оцінюють у $59,5 млрд, хоча за рік вона скоротилася на 20%. Про це повідомляє Укравтопром.

Toyota стала найдорожчим автомобільним брендом у рейтингу Best Global Brands 2026, посівши дев’яте місце серед 100 найдорожчих брендів світу.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом до рейтингу потрапили 13 автомобільних марок. Вартість більшості з них знизилася порівняно з попереднім роком, але деякі бренди, зокрема Ferrari та BYD, змогли наростити свою оцінку.

Які автомобільні бренди найдорожчі у світі

У першій десятці автомобільних марок за вартістю бренду лідирує Toyota. Найближчий конкурент — Mercedes-Benz — посів 20-те місце в загальному рейтингу з оцінкою $40,8 млрд.

Позиції та вартість автомобільних брендів у Best Global Brands 2026:

  • 9-те місце — Toyota: $59,5 млрд (−20%);

  • 20-те — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);

  • 22-ге — BMW: $38,4 млрд (−18%);

  • 29-те — Hyundai: $25 млрд (+2%);

  • 45-те — Honda: $19,4 млрд (−22%);

  • 50-те — Tesla: $18,3 млрд (−38%);

  • 51-ше — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);

  • 65-те — Audi: $12,4 млрд (−19%);

  • 66-те — Porsche: $12,4 млрд (−17%);

  • 71-ше — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);

  • 87-ме — Kia: $8,8 млрд (+3%);

  • 89-те — BYD: $8,5 млрд (+5%);

  • 100-те — Nissan: $7,2 млрд (−23%).

Tesla втратила 38% вартості, а Ferrari подорожчала

Найбільше серед автомобільних брендів у цьому переліку впала оцінка Tesla: за рік вона скоротилася на 38% — до $18,3 млрд. Компанія опинилася на 50-му місці, поступившись Ferrari, вартість якої зросла на 15% — до $17,7 млрд.

Позитивну динаміку також продемонстрували Hyundai (+2%), Kia (+3%) та китайський BYD (+5%). Водночас вартість Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen і Nissan знизилася.

Попри зростання BYD, його бренд оцінюють у $8,5 млрд — більш ніж у сім разів менше, ніж Toyota.

Читайте також: У яких секторах найбільше погіршилися ділові очікування: Держстат оприлюднив результати жовтневого опитування бізнесу

Apple стала найдорожчим брендом світу

У загальному рейтингу Best Global Brands 2026 перше місце посіла Apple з оцінкою $514,6 млрд. Це значно більше, ніж вартість будь-якого автомобільного бренду в списку.

Водночас рейтинг відображає оцінку вартості бренду, а не ринкову капіталізацію компанії, обсяг продажів автомобілів чи її прибуток. Тому високе місце в списку не означає автоматично, що виробник продає найбільше машин або заробляє найбільше грошей.

Як ми писали: Німеччина, Польща чи Франція: де в ЄС купують найбільше нових автомобілів


Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами