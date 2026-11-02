Toyota очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2026 року: скільки коштують Tesla, BMW та BYD

Toyota стала найдорожчим автомобільним брендом у рейтингу Best Global Brands 2026, посівши дев’яте місце серед 100 найдорожчих брендів світу. Її вартість оцінюють у $59,5 млрд, хоча за рік вона скоротилася на 20%. Про це по відомляє Укравтопром.

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Загалом до рейтингу потрапили 13 автомобільних марок. Вартість більшості з них знизилася порівняно з попереднім роком, але деякі бренди, зокрема Ferrari та BYD, змогли наростити свою оцінку.

Які автомобільні бренди найдорожчі у світі

У першій десятці автомобільних марок за вартістю бренду лідирує Toyota. Найближчий конкурент — Mercedes-Benz — посів 20-те місце в загальному рейтингу з оцінкою $40,8 млрд.

Позиції та вартість автомобільних брендів у Best Global Brands 2026:

9-те місце — Toyota: $59,5 млрд (−20%);

20-те — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);

22-ге — BMW: $38,4 млрд (−18%);

29-те — Hyundai: $25 млрд (+2%);

45-те — Honda: $19,4 млрд (−22%);

50-те — Tesla: $18,3 млрд (−38%);

51-ше — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);

65-те — Audi: $12,4 млрд (−19%);

66-те — Porsche: $12,4 млрд (−17%);

71-ше — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);

87-ме — Kia: $8,8 млрд (+3%);

89-те — BYD: $8,5 млрд (+5%);

100-те — Nissan: $7,2 млрд (−23%).

Tesla втратила 38% вартості, а Ferrari подорожчала

Найбільше серед автомобільних брендів у цьому переліку впала оцінка Tesla: за рік вона скоротилася на 38% — до $18,3 млрд. Компанія опинилася на 50-му місці, поступившись Ferrari, вартість якої зросла на 15% — до $17,7 млрд.

Позитивну динаміку також продемонстрували Hyundai (+2%), Kia (+3%) та китайський BYD (+5%). Водночас вартість Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen і Nissan знизилася.

Попри зростання BYD, його бренд оцінюють у $8,5 млрд — більш ніж у сім разів менше, ніж Toyota.

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Apple стала найдорожчим брендом світу

У загальному рейтингу Best Global Brands 2026 перше місце посіла Apple з оцінкою $514,6 млрд. Це значно більше, ніж вартість будь-якого автомобільного бренду в списку.

Водночас рейтинг відображає оцінку вартості бренду, а не ринкову капіталізацію компанії, обсяг продажів автомобілів чи її прибуток. Тому високе місце в списку не означає автоматично, що виробник продає найбільше машин або заробляє найбільше грошей.

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