Toyota стала найдорожчим автомобільним брендом у рейтингу Best Global Brands 2026, посівши дев’яте місце серед 100 найдорожчих брендів світу. Її вартість оцінюють у $59,5 млрд, хоча за рік вона скоротилася на 20%. Про це повідомляє Укравтопром.
Toyota очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2026 року: скільки коштують Tesla, BMW та BYD
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Загалом до рейтингу потрапили 13 автомобільних марок. Вартість більшості з них знизилася порівняно з попереднім роком, але деякі бренди, зокрема Ferrari та BYD, змогли наростити свою оцінку.
Які автомобільні бренди найдорожчі у світі
У першій десятці автомобільних марок за вартістю бренду лідирує Toyota. Найближчий конкурент — Mercedes-Benz — посів 20-те місце в загальному рейтингу з оцінкою $40,8 млрд.
Позиції та вартість автомобільних брендів у Best Global Brands 2026:
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9-те місце — Toyota: $59,5 млрд (−20%);
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20-те — Mercedes-Benz: $40,8 млрд (−19%);
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22-ге — BMW: $38,4 млрд (−18%);
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29-те — Hyundai: $25 млрд (+2%);
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45-те — Honda: $19,4 млрд (−22%);
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50-те — Tesla: $18,3 млрд (−38%);
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51-ше — Ferrari: $17,7 млрд (+15%);
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65-те — Audi: $12,4 млрд (−19%);
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66-те — Porsche: $12,4 млрд (−17%);
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71-ше — Volkswagen: $11,6 млрд (−23%);
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87-ме — Kia: $8,8 млрд (+3%);
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89-те — BYD: $8,5 млрд (+5%);
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100-те — Nissan: $7,2 млрд (−23%).
Tesla втратила 38% вартості, а Ferrari подорожчала
Найбільше серед автомобільних брендів у цьому переліку впала оцінка Tesla: за рік вона скоротилася на 38% — до $18,3 млрд. Компанія опинилася на 50-му місці, поступившись Ferrari, вартість якої зросла на 15% — до $17,7 млрд.
Позитивну динаміку також продемонстрували Hyundai (+2%), Kia (+3%) та китайський BYD (+5%). Водночас вартість Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen і Nissan знизилася.
Попри зростання BYD, його бренд оцінюють у $8,5 млрд — більш ніж у сім разів менше, ніж Toyota.
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Apple стала найдорожчим брендом світу
У загальному рейтингу Best Global Brands 2026 перше місце посіла Apple з оцінкою $514,6 млрд. Це значно більше, ніж вартість будь-якого автомобільного бренду в списку.
Водночас рейтинг відображає оцінку вартості бренду, а не ринкову капіталізацію компанії, обсяг продажів автомобілів чи її прибуток. Тому високе місце в списку не означає автоматично, що виробник продає найбільше машин або заробляє найбільше грошей.
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