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26 жовтня 2026, 17:20

В Україні назвали власника 5 889 компаній: хто очолив рейтинг Опендатаботу

В Україні 478 людей володіють або є кінцевими бенефіціарами щонайменше 50 компаній кожен. Рекорд належить киянину Віталію Ільницькому, на якого зареєстровано 5 889 компаній. Такі дані станом на жовтень 2026 року наводить Опендатабот.

В Україні 478 людей володіють або є кінцевими бенефіціарами щонайменше 50 компаній кожен.
Майже 6 тисяч компаній на одну людину: в Україні склали рейтинг масових власників.
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За даними Єдиного державного реєстру, в Україні налічується 478 масових власників компаній — людей, які володіють або є бенефіціарами щонайменше 50 юридичних осіб. Найбільше таких власників зареєстровано в Києві, а частина має адреси на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій.

Абсолютним лідером рейтингу є Віталій Павлович Ільницький із Києва, на якого зареєстровано 5 889 компаній. Друге місце посідає Руслан Петрович Мерзляков із Донецька з 2 221 компанією. На третьому — киянин Владислав Анатолійович Мельохін, якому належать 858 компаній.

До п’ятірки лідерів також увійшли Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині, який має 799 компаній, і Катерина Валеріївна Дорошенко з Києва — 674 компанії.

У рейтингу десяти найбільших власників також є Валерій Іванович Ільєнко з 637 компаніями, Юрій Сергійович Пухир із 571, Андрій Анатолійович Сосонний із 525, Тетяна Анатоліївна Свиридюк із 455 та Валерій Павлович Малахов із 408 компаніями.

Де зареєстровані масові власники

Найбільше людей із десятками компаній зареєстровано в столиці — 131. На Київщині таких записів 34, на Дніпропетровщині — 27, на Донеччині — 24, а на Харківщині — 18.

Окремо Опендатабот проаналізував адреси власників на тимчасово окупованих територіях. У переліку є 42 такі записи: 17 припадають на Донеччину, 16 — на Луганщину, п’ять — на Крим і чотири — на Херсонщину.

Серед власників із такими адресами найбільше компаній має Руслан Мерзляков із Донецька — 2 221. Далі йдуть Давид Ігорович Степанян із Маріуполя, на якого зареєстровано 205 компаній, та Євген Сергійович Гасюков із Хрустального на Луганщині — 171 компанія.

Ще вісім записів про масових власників пов’язані з адресами на територіях активних бойових дій. По два припадають на Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину.

У цій групі найбільше компаній має Юрій Миколайович Терехов із Херсона — 275. Сергій Геннадійович Хмелевський із Нікополя на Дніпропетровщині володіє 255 компаніями, а Дмитро Леонідович Захода із Херсона — 152.

Що кажуть про масове володіння компаніями

Фахівець із питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба зазначає, що велика кількість компаній у власності або управлінні однієї людини сама по собі не є порушенням закону.

Водночас, за його словами, одна людина не може повноцінно керувати сотнями чи тисячами компаній, тому в таких випадках, найімовірніше, йдеться про номінального керівника.

Лаба наголошує, що для податкового контролю важливо встановлювати реальних посадових осіб, які здійснюють господарські операції та відповідають за виконання податкових зобов’язань. Використання номінальних власників він називає одним із податкових ризиків, що може свідчити про непрозору діяльність і можливі схеми ухилення від оподаткування.

В Опендатаботі також зауважують, що адреса реєстрації власника не обов’язково збігається з місцем фактичної роботи його компаній. Так само сама кількість компаній, що належать одній людині, не доводить порушення законодавства.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав масове використання ФОПів замість найманих працівників і контрабанду через схеми з гуманітарною допомогою одними з найбільших проблем у боротьбі з тіньовою економікою. Він також анонсував посилення контролю за ухиленням від податків, нелегальним ринком електронних сигарет і махінаціями в гральному бізнесі.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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