9,1 млрд грн в год: Гетманцев заявил о незаконном налоговом кредите на авторынке

На автомобильном рынке каждый год может формироваться около 9,1 млрд грн незаконного налогового кредита, заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев . По его словам, автомобили импортируют и продают за наличные, а сформированный при ввозе налоговый кредит по НДС продают другим предприятиям для уменьшения налоговых обязательств.

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По словам Гетманцева, по результатам работы ГНС обнаружено 1,3 млрд грн незаконного налогового кредита. Это 14,3% от расчетного объема в 9,1 млрд грн в год.

Как, по версии Гетманцева, работает схема

Гетманцев описывает схему так: автомобили импортируют, а затем продают за наличные деньги. Налоговый кредит по НДС, сформированный при ввозе машин, продают другим предприятиям, которые используют его для уменьшения своих налогов.

По экспертным расчетам, которые приводит депутат, ежемесячно по такой схеме может формироваться около 800 млн грн. незаконного налогового кредита.

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Разница между объявлениями и данными МВД

В качестве примера Гетманцев привел данные трех автомобильных сетей за первое полугодие 2026 года. Он сравнил количество машин, обозначенных как проданные в объявлениях, с данными МВД.

В GLOBAL AUTO LOGISTIC было 8784 объявления, из которых 1039 автомобилей обозначили как проданные. По данным МВД, за этот период было продано 131 авто. Налог уплачен 731 тыс. грн.

В BOSS AUTO из 4485 объявлений 511 автомобилей были помечены как проданные. В то же время, по данным МВД, продали только 3 авто. Налоги составили 1,06 млн. грн.

В PAN AMERICAN в 2880 объявлениях 139 автомобилей были обозначены как проданные. По данным МВД, проданных автомобилей не было. Налог уплачен: 31,7 тыс. грн.

Гетманцев отметил, что это лишь три сети, попавшие в поле зрения ВСК.

Сколько налогового кредита обнаружили

По словам Гетманцева, ГНС обнаружила 1,3 млрд грн незаконного налогового кредита. Это 14,3% от расчетного объема в 9,1 млрд грн в год.

Гетманцев также заявил, что ГНС и БЭБ имеют возможности анализировать такие операции, отслеживать движение автомобилей и налогового кредита и предотвращать дальнейшее распространение схем.