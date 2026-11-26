Кабінет Міністрів продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час «жовтого» рівня повітряної загрози. Підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та за умови дотримання організаційних заходів безпеки. Про це повідомило Міністерство економіки 25 листопада.

Уряд дозволив бізнесу працювати без укриттів під час «жовтої» тривоги

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Що змінюється для бізнесу

Раніше підприємства мали виконати нові вимоги щодо укриттів до 4 грудня 2026 року. Тепер уряд продовжив перехідний період ще на шість місяців.

Це означає, що компанії, які не встигли облаштувати укриття або забезпечити доступ до них, можуть продовжувати діяльність під час «жовтого» рівня повітряної загрози за визначених умов.

Зокрема, необхідно погодити продовження роботи з працівниками та забезпечити організаційні заходи безпеки.

У Мінекономіки пояснили, що рішення напрацювали спільно з представниками бізнесу, врахувавши рекомендації Верховної Ради.

Мета змін — дати підприємствам додатковий час для виконання вимог, не зупиняючи їхню господарську діяльність.

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Водночас продовження перехідного періоду не скасовує необхідності забезпечувати безпеку працівників і відвідувачів.

Які вимоги діятимуть із 5 червня 2027 року

Після завершення перехідного періоду уряд запровадить диференційований підхід до вимог щодо укриттів.

Вони залежатимуть від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті.

Для підприємств, де одночасно перебуває до 20 осіб включно, наявність укриття не буде обов'язковою.

Однак бізнес повинен забезпечити оповіщення про повітряну загрозу, інформування людей про доступні укриття, погодження умов роботи з працівниками та інші організаційні заходи безпеки.

Для об'єктів, розрахованих на одночасне перебування від 21 до 99 осіб, потрібно буде забезпечити доступ до укриття або безпечного простору.

За визначених умов допускається використання найбільш захищеного внутрішнього приміщення будівлі.

Для підприємств, де одночасно можуть перебувати 100 і більше осіб, обов'язковим стане доступ до готового укриття достатньої місткості.

Отже, для невеликих торговельних точок та інших об'єктів із невеликою кількістю людей передбачені м'якші вимоги, ніж для великих магазинів, торговельних центрів і підприємств.

Для кого передбачені винятки

Уряд також передбачив окремі винятки для підприємств, які з об'єктивних причин не можуть забезпечити доступ до укриттів.

Особливі умови можуть застосовуватися і до бізнесу, який постачає товари та послуги першої необхідності.

Однак такі підприємства також повинні дотримуватися встановлених заходів безпеки.

Мінекономіки наголошує, що підприємцям варто облаштовувати укриття там, де це технічно можливо та доцільно.

Протягом перехідного періоду уряд планує продовжити консультації з парламентарями та представниками бізнесу щодо довгострокового регулювання.

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Що означає «жовтий» рівень повітряної загрози

Нагадаємо, у вересні 2026 року Кабмін затвердив постанову № 1092, яка передбачає розмежування повітряних загроз за двома рівнями — «жовтим» і «червоним».

«Жовтий» рівень застосовується за загрози ударів безпілотниками, тоді як «червоний» сигналізує про вищий рівень небезпеки, зокрема можливі ракетні удари.

Розмежування рівнів загрози покликане дозволити бізнесу гнучкіше організовувати роботу під час повітряних тривог.

Водночас нове рішення уряду стосується саме роботи під час «жовтого» рівня загрози. Воно не означає дозволу ігнорувати повітряні тривоги або відмовлятися від заходів захисту людей.