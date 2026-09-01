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1 вересня 2026, 8:00

Вчителям підвищать зарплати з 1 вересня: хто отримає більше

В Україні з 1 вересня зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%, а також зміниться сама система нарахування виплат. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В Україні з 1 вересня зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%, а також зміниться сама система нарахування виплат.

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За його словами, на початку року підвищення становило 30%. Таким чином, у 2026 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників підвищують у два етапи.

Що саме підвищують

Зростають посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Саме від посадового окладу розраховується більшість доплат і надбавок, тому підвищення вплине не лише на базову частину зарплати, а й на інші складові оплати праці.

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Нова система оплати праці

Одночасно з 1 вересня змінюється сама система оплати праці освітян.

Від Єдиної тарифної сітки відмовляються. Натомість запроваджується підхід, за яким оклад залежатиме від посади та базової величини.

Наразі така базова величина становить середню зарплату по економіці в Україні.

Кого охопить підвищення

Нова система оплати праці охопить:

  • школи;
  • заклади вищої освіти;
  • інклюзивно-ресурсні центри;
  • державні заклади освіти.

Для дошкілля, позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендують здійснити відповідне підвищення зарплат освітян з 1 вересня 2026 року.

Доплати для окремих категорій

Окремо зберігається доплата 2600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

Педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково 10% до окладу.

Зарплата вчителя в Україні

У 2026 році зарплата вчителя в Україні в середньому становить близько 12 500 — 21 000 грн, залежно від стажу, категорії та навантаження. Молоді спеціалісти отримують близько 12 000−15 000 грн, тоді як вчителі вищої категорії з досвідом — 24 000−28 000 грн.

З 1 січня 2026 року оклади підвищилися, а доплати за престижність праці складають значну частину доходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
JWT
JWT
1 вересня 2026, 10:09
#
Молоді спеціалісти отримують 12000, і що багато бажаючих?

Також з іншої новини: Середня заробітна плата в Україні у липні 2026 року становила 32 243 грн.

Тобто зарплата молодого вчителя майже втричі менша за середню.
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Skeptik777
Skeptik777
1 вересня 2026, 12:12
#
Хіба завжди не було інакше? Чому в школі працюють в основному жінки? Тому, що дідям потрібна мама. Не в школі, а вдома. Мама працює в школі, тато заробляє. Зате мама не затримується на роботі. Така була концепція. Так, вона значною мірою ущербна, але кращої немає.
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