У середу, 25 листопада, середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро додав 9 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
25 листопада 2026, 11:00
Долар і євро продовжують дорожчати: як змінився курс валют 25 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,10−45,71 грн. Євро купують за 49,41 грн, а продають за 50,21 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,55−45,70 грн, євро — 50,05−50,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,27−45,30 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,53−49,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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