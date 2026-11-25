У середу, 25 листопада, середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро додав 9 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.

Середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,10−45,71 грн. Євро купують за 49,41 грн, а продають за 50,21 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,55−45,70 грн, євро — 50,05−50,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,27−45,30 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,53−49,55 грн.

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