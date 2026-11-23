Під завісу тижня біткоїн влаштував класичний стрес-тест: помацав пробиту лінію низхідного каналу (на графіку проведена через точки 1 і 2) і постукав у сильну підтримку 57 730. Втім, паніку скасовано — суботу актив закрив обнадійливою моделлю «просвіт у хмарах», натякаючи, що гроза пройшла стороною. Якщо бики справді візьмуться до справи, наступною зупинкою стане опір 75 000, а за належного ентузіазму — і висота 87 000. Потенційні ризики покупці можуть акуратно замкнути в коморі — тобто обмежити стопами за основою поточної розворотної свічки.

З фундаментального погляду поточний перепочинок виглядає цілком закономірним: після хвилі примусових ліквідацій позицій із плечем на $2 млрд ринок нарешті скинув зайвий баласт. На котирування й надалі тиснуть відтік капіталу з американських спотових ETF і розпродажі в технологічному секторі США, де інвестори раптом засумнівалися у швидкій окупності ШІ. Втім, коли з поля бою винесли найнетерплячіших оптимістів із кредитним плечем, в активу з'явився простір для спокійнішого відновлення без оглядки на паніку фондових майданчиків.

Олег Свіргун, аналітик брокерської компанії Tickmill

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