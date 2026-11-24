В Україні стартувала національна благодійна кампанія «Збір під ключ», мета якої — зібрати 60 млн грн на підтримку дітей, які втратили батьків через війну, та пацієнтів Національного реабілітаційного центру UNBROKEN. До ініціативи долучилися благодійний фонд «Рідні», центр UNBROKEN і девелоперська компанія Avalon .

У межах кампанії серед учасників розіграють дві квартири у Львові від девелоперської компанії Avalon. Долучитися до збору можна донатом від 100 грн. Кожні внесені 100 грн дають один шанс на участь у розіграші: 200 грн — два шанси, 5000 грн — 50, а 10 000 грн — 100 шансів.

На що спрямують зібрані кошти

Частину коштів отримає благодійний фонд «Рідні», який уже 14 років допомагає дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Фінансування спрямують на комплексну та довгострокову підтримку дітей, які втратили батьків унаслідок війни, а також їхніх опікунів. Зокрема, йдеться про психологічну допомогу, соціальний супровід, розвиток життєвих навичок, соціалізацію, освіту та підтримку самореалізації.

«Важливою є не лише допомога в момент кризи, а й довгострокова підтримка, яка дає дитині можливість розвиватися, відчувати опору та будувати власне майбутнє. Ми не можемо змінити те, що пережили ці діти. Але разом можемо зробити так, щоб їхнє майбутнє не визначалося лише пережитою втратою», — зазначила CEO БФ «Рідні» Мар'яна Романяк.

Іншим отримувачем допомоги стане реабілітаційний центр UNBROKEN. Кошти необхідні для закупівлі сучасного діагностичного та операційного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів і засобів для реабілітації.

Збір дозволить центру розширити можливості діагностики та лікування, проводити складні хірургічні втручання й забезпечувати пацієнтам належні умови для відновлення після поранень, отриманих через війну.

«За кожною історією порятунку людини після важкого поранення стоїть велика робота медичної команди та ресурси, без яких ця допомога була б неможливою. Підтримка бізнесу, благодійних фондів і звичайних українців дозволяє нам відповідати на поточні потреби та розвивати можливості центру, щоб допомагати ще більшій кількості людей», — розповіла CEO UNBROKEN та директорка з комунікацій Першого медичного об'єднання Львова Ірина Заславець.

Хто надав квартири для розіграшу

Партнером благодійної кампанії стала девелоперська компанія Avalon, яка у 2026 році відзначає 12 років роботи на ринку нерухомості.

До річниці компанія вирішила передати дві квартири у Львові для розіграшу серед учасників збору. Таким чином, кожен благодійний внесок від 100 грн не лише допомагає підтримати дві соціально важливі ініціативи, але й надасть шанс стати власником нерухомості.

«Ми прагнемо, щоб ця ініціатива стала прикладом того, як бізнес може використовувати власні можливості для створення великої цінності. Щоб кожен донат був внеском у важливу справу, а водночас давав шанс отримати власну оселю у Львові», — зазначила директорка з маркетингу та продажів Avalon Марта Герус.

До кампанії долучився Святослав Вакарчук

Одним із перших благодійну кампанію підтримав Святослав Вакарчук. 16 грудня у Львівській національній опері відбудеться його благодійний концерт. Усі кошти від продажу квитків спрямують на реалізацію збору.

Крім того, кожен придбаний квиток автоматично надає право на участь у розіграші квартир.

Як долучитися до збору

Участь у кампанії «Збір під ключ» відкрита для всіх охочих. Для цього потрібно зробити благодійний внесок від 100 грн через спеціальну сторінку ініціативи.

Кількість шансів на участь у розіграші залежить від суми донату: що більший внесок, то більше шансів отримати одну з двох квартир у Львові.

Детальні умови кампанії та можливість зробити внесок доступні за посиланням: https://news.avalon.com.ua/zbir-pid-kliuch/