Tesla відмовляється від Cybertruck: чому Маск вирішив згорнути виробництво електропікапа

Американський виробник електромобілів Tesla планує згорнути виробництво електричного пікапа Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині 2027 року. Компанія має намір переорієнтувати виробничі потужності на випуск безпілотних автомобілів Cybercab. Про це повідомив генеральний директор Tesla Ілон Маск у соцмережі X, передає Reuters .

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Чому Tesla скорочує виробництво Cybertruck

За словами Маска, згортання виробництва електропікапа дозволить компанії збільшити випуск Cybercab — автономного двомісного автомобіля, на якому Tesla планує розвивати бізнес роботаксі.

Водночас Маск не уточнив, чи йдеться про повне припинення випуску Cybertruck, чи його виробництво можуть перенести на інший завод.

Cybertruck вийшов на ринок наприкінці 2023 року, однак попит на модель виявився значно нижчим від початкових очікувань компанії.

За даними Reuters, у 2025 році Tesla продала у США 20 237 Cybertruck проти 38 965 одиниць у 2024 році. Таким чином, продажі скоротилися приблизно на 48%. Раніше Маск розраховував на річний обсяг виробництва до 250 тисяч автомобілів.

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На що робить ставку Tesla

Cybercab є одним із ключових проєктів Tesla у сфері автономного транспорту. Компанія планує використовувати такі автомобілі у власній мережі роботаксі.

Переорієнтація виробництва відображає прагнення Tesla розвивати технології автономного керування, штучного інтелекту та робототехніки.

При цьому масове комерційне використання Cybercab ще залежить від технологічної готовності та виконання регуляторних вимог.

Остаточного рішення про повне припинення виробництва Cybertruck компанія поки не оприлюднила.