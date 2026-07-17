Антимонопольний комітет України дозволив мережі супермаркетів Varus придбати мережу магазинів «Коло». Відповідне рішення АМКУ ухвалив 16 липня. Varus купує 100% корпоративних прав ТОВ «Арітейл», яке є оператором «Коло».
Varus купує мережу «Коло»: АМКУ дав дозвіл на одну з найбільших угод в українському рітейлі
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Varus — це мережа з 115 супермаркетів, заснована у 2003 році в Дніпрі. Належить бізнесменам Руслану Шостаку та Валерію Кіптику. Компанія розвиває кілька форматів: класичні супермаркети, магазини Varus To Go і онлайн-торгівлю.
«Коло» з'явилася у 2017 році і спеціалізується на магазинах формату «біля дому». Зараз мережа налічує понад 250 точок, розташованих переважно у Києві, Київській області та Одесі. Оператором виступає ТОВ «Арітейл», яке належить Геннадію Буткевичу, що є також співвласником найбільшої української мережі супермаркетів АТБ.
Після угоди Varus суттєво посилить позиції у сегменті convenience retail (магазинів шаговой доступності), що є одним із найбільш популярних форматів сучасної роздрібної торгівлі.
Команду «Коло» планують зберегти: понад 1 100 співробітників залишаться в об'єднаній компанії та отримають можливості для розвитку і кар'єрного зростання.
Що ще відомо про Геннадія Буткевича
Геннадій Буткевич активно розширює бізнес-присутність на різних ринках:
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У липні 2025 року отримав дозвіл АМКУ на придбання будівлі житомирського Центрального універмагу
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У грудні 2024 року викупив конфіскованого у російського власника виробника будматеріалів «Аерок» за 1,89 млрд грн. Кошти від продажу надійшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Мережа АТБ, яка належить Буткевичу, залишається найбільшою продовольчою роздрібною мережею України: у 2025 році вона налічувала 1 319 торгових точок.
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