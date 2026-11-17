Державний ПриватБанк виставив на аукціон будівлі готельного комплексу Radisson Blu Resort Bukovel і гуртожитку в курортному селі Поляниця на Івано-Франківщині. Стартова ціна нерухомості разом із двома земельними ділянками становить 2,05 млрд грн із ПДВ. Торги заплановані на 26 листопада 2026 року в системі Prozorro.Продажі.

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Згідно з умовами аукціону, його стартова вартість без ПДВ становить 1,959 млрд грн, а податок на додану вартість — ще 87,6 млн грн.

Що саме продає банк

До лота входять два готельні комплекси:

Radisson Blu Resort Bukovel — будівля загальною площею 30 577,9 кв. м на земельній ділянці площею майже 2,96 га.

Готельний комплекс-гуртожиток — будівля площею 8648,4 кв. м на ділянці площею 0,63 га.

Загальна площа нерухомості становить понад 39,2 тис. кв. м, а земельних ділянок — майже 3,6 га.

Важлива деталь: на аукціон виставлені саме будівлі та земельні ділянки. В описі лота не йдеться про окремий продаж бренду Radisson або передачу прав на управління міжнародною готельною мережею.

Також у документації зазначено, що нерухомість передана в оренду до 31 грудня 2026 року з можливістю автоматичного продовження договору. Чинний орендар має переважне право на придбання об'єктів, але для цього повинен брати участь в електронних торгах на рівних умовах з іншими претендентами.

Окремо продають 101 га землі та 14 канатних доріг

Готельний комплекс виставили на продаж окремо від іншого майна курорту. Другий лот включає 34 земельні ділянки загальною площею близько 101 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції та десять комерційних приміщень.

Стартова ціна цього майна становить майже 1,6 млрд грн без ПДВ. Аукціон також запланований на 26 листопада.

Таким чином, загальна стартова вартість двох лотів перевищує 3,56 млрд грн без ПДВ. Із податком сума буде більшою.

Чому ПриватБанк продає нерухомість біля Буковелю

Банк пояснює продаж стратегією скорочення портфеля проблемних і непрофільних активів. Цю нерухомість він отримав у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими ще до націоналізації ПриватБанку. Частина боргів була пов'язана з колишнім власником фінустанови Ігорем Коломойським.

Реалізація майна має поліпшити фінансовий результат державного банку, а також збільшити надходження податків і дивідендів до бюджету.

ПриватБанк наголошує, що продаж відбуватиметься через відкриті електронні торги. Потенційні покупці повинні відповідати вимогам фінансової прозорості: не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державами неприйнятно високого ризику, не бути причетними до відмивання коштів або фінансування тероризму та підтвердити походження грошей.

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Що відомо про готель Radisson Blu в Буковелі

Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року. Це перший готель міжнародної мережі Radisson Blu на українському гірськолижному курорті. Комплекс має 252 номери.

Інфраструктура готелю включає SPA-комплекс площею близько 2 тис. кв. м, басейн, фітнес-зал, два ресторани та бари. Саме розташування поруч із гірськолижними трасами робить об'єкт одним із помітних готельних активів курорту.

Це не перша спроба ПриватБанку передати ці об'єкти приватному бізнесу. У листопаді 2025 року банк уже виставляв нерухомість у Буковелі на оренду. Тоді єдиним учасником двох аукціонів стало ТОВ «Буковель», пов'язане із Захаром та Оксаною Палицями — сином і колишньою дружиною народного депутата Ігоря Палиці.

Тепер банк намагається продати нерухомість, а не передати її в оренду. Результат торгів має визначити, чи знайдеться покупець, готовий заплатити за готельний комплекс понад 2 млрд грн.

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