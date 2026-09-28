Історичний запуск SpaceX: Starship уперше вивів на орбіту велику партію Starlink V3

SpaceX вперше вивела Starship на навколоземну орбіту та доставила на неї велику корисну нагрузку — 26 супутників Starlink V3. Про це повідомляє Yahoo Finance. Це перший випадок в історії програми, коли корабель не завершив політ на суборбітальній траєкторії, а вийшов на орбіту та виконав заплановане розгортання супутників.

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Під час запуску один із шести двигунів Raptor Starship відмовив, однак корабель продовжив політ. Після виходу на орбіту він розгорнув усі 26 Starlink V3, а прискорювач Super Heavy успішно відокремився та приводнився в Мексиканській затоці.

Це особливо важливий етап, оскільки попередні польоти Starship були випробувальними: корабель працював на суборбітальних траєкторіях. Під час 13-го польоту в липні SpaceX уже тестувала Starlink V3, але 20 супутників після розгортання не залишалися на орбіті.



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Навіщо SpaceX потрібен Starship

Основний практичний інтерес компанії — масштабування Starlink. Нові супутники V3 значно більші за нинішні покоління і розраховані на значно вищу пропускну здатність, тому їхній запуск потребує потужнішого носія. Саме Starship має зробити такі запуски дешевшими та частішими.

SpaceX планує перевести Starship у регулярну експлуатацію вже наприкінці 2026 року. У довшій перспективі компанія розглядає корабель як основу для польотів до Місяця та Марса, а на своєму сайті прямо називає Starship системою для багаторазових місій за межі навколоземної орбіти.



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