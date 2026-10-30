Хакери атакують держустанови листами від імені ДТЕК: українців попередили про нову шахрайську схему

Українські державні установи атакують фейковими електронними листами нібито від імені бухгалтерії «ДТЕК Енерго». Про нову кібератаку 29 жовтня 2026 року повідомили фахівці CERT-UA — урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України. Інформацію також поширили Держспецзв'язку та народний депутат Данило Гетманцев .

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За атакою стоїть хакерське угруповання UAC-0050, яке використовує масову розсилку електронних листів для зараження комп'ютерів.

Зловмисники повідомляють про начебто наявну заборгованість за електроенергію та намагаються змусити одержувачів відкрити шкідливі вкладення або перейти за посиланнями. Мета — встановити на комп'ютери жертв програми для прихованого віддаленого доступу.

Як працює шахрайська схема

Одержувачам надходять повідомлення, оформлені нібито від бухгалтера компанії «ДТЕК Енерго». У листах ідеться про необхідність погасити заборгованість за електроенергію.

Такий зміст має викликати занепокоєння й спонукати людину швидко відкрити вкладений файл або виконати інструкції з листа. Насправді вкладення містять шкідливий код, який дає зловмисникам можливість отримати віддалений доступ до комп'ютера.

Це означає, що після зараження хакери потенційно можуть стежити за роботою користувача, отримувати доступ до файлів та інформації на пристрої й використовувати його для подальших шкідливих дій.

Чому атака особливо небезпечна зараз

Кібератака відбувається на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та стабілізаційних і аварійних відключень електроенергії.

У таких умовах повідомлення про несплачені рахунки або загрозу припинення електропостачання можуть здаватися особливо переконливими. Саме на поспіху та занепокоєнні одержувачів і намагаються зіграти зловмисники.

Водночас CERT-UA повідомляє про розсилку листів державним установам. Це не означає, що кожен споживач електроенергії вже став мішенню цієї конкретної кампанії. Однак подібні повідомлення можуть використовуватися і в ширших фішингових схемах.

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Як не стати жертвою хакерів

Держспецзв'язку закликає не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за посиланнями в листах із вимогами терміново сплатити борг.

Особливо небезпечно вводити паролі для розпакування невідомих архівів: таким способом зловмисники можуть обійти частину захисних механізмів поштових сервісів і антивірусів.

Якщо надійшло повідомлення про заборгованість за електроенергію, інформацію потрібно перевіряти самостійно — через офіційний застосунок постачальника або його перевірений сайт. Не варто користуватися посиланнями, зазначеними в підозрілому листі.

Фахівці також радять не відкривати вкладення від невідомих відправників, навіть якщо лист має вигляд офіційного документа або містить назву відомої компанії.

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