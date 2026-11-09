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9 листопада 2026, 12:17

У Microsoft Paint виявили небезпечну вразливість: через графічний редактор хакери можуть атакувати ПК

У стандартному графічному редакторі Microsoft Paint для Windows 11 виявили вразливість, яка потенційно дозволяє зловмисникам запускати шкідливий код на комп'ютері користувача. Їй присвоїли ідентифікатор CVE-2026−83844 та оцінили небезпеку в 8,1 бала з 10 за шкалою CVSS. Про це повідомляє Techradar.

У стандартному графічному редакторі Microsoft Paint для Windows 11 виявили вразливість, яка потенційно дозволяє зловмисникам запускати шкідливий код на комп'ютері користувача.
У Microsoft Paint виявили небезпечну вразливість
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Microsoft уже випустила виправлення, однак оновлення поширюється через Microsoft Store, а не через звичайний механізм Windows Update. Через це навіть користувачі, які регулярно оновлюють операційну систему, можуть залишатися з незахищеною версією Paint.

Що відомо про вразливість

Проблему пов'язують із помилкою читання даних за межами виділеної ділянки пам'яті (Out-of-bounds Read). За певних умов вона може дозволити зловмиснику виконати власний код на ураженому комп'ютері, зокрема встановити шкідливі програми або отримати доступ до даних.

Для атаки може використовуватися спеціально сформоване зображення. Якщо користувач відкриє його в Paint, уразливість може спрацювати й дати змогу запустити шкідливий код. Тому твердження, що для атаки взагалі не потрібна жодна дія користувача, потребує уточнення: Національний центр кібербезпеки Нідерландів (NCSC) прямо описує сценарій із відкриттям такого зображення в редакторі.

Водночас наразі немає підтверджень, що цю вразливість уже використовують у реальних кібератаках. Також не оприлюднено загальнодоступного інструмента для її експлуатації. Попри це, фахівці рекомендують встановити виправлення, оскільки потенційні наслідки успішної атаки можуть бути серйозними.

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Як перевірити версію Paint і встановити оновлення

Microsoft виправила вразливість у версії Paint 11.2609.401.0. За даними NCSC та TechRadar, оновлення поширюється через Microsoft Store, тому звичайне оновлення Windows не гарантує, що графічний редактор також отримав виправлення. Крім того, його розгортання відбувається поступово, і не всі користувачі можуть отримати нову версію одночасно.

Перевірити встановлену версію можна за допомогою PowerShell:

  1. Відкрити PowerShell у Windows.

  2. Ввести команду:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

3. Перевірити номер версії. Якщо він 11.2609.401.0 або новіший, виправлення встановлено. Якщо версія старіша, потрібно перевірити наявність оновлення в Microsoft Store.

Якщо оновлення поки недоступне, варто дочекатися його появи та не відкривати в Paint зображення з невідомих або ненадійних джерел.

Як ми писали: Майже 13 тисяч вразливих холодильників у 99 країнах: як хакери можуть зіпсувати продукти в магазинах



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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