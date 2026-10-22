Без фізичного огляду та участі інспектора: митниця автоматизувала оформлення міжнародних посилок

Державна митна служба запровадила автоматичне митне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Імпортні та експортні посилки за певних умов тепер можуть оформлюватися без фізичного пред’явлення митному органу та без безпосередньої участі посадової особи у процедурі оформлення, йдеться в повідомленні Держмитниці.

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Новий механізм має пришвидшити обробку значних обсягів міжнародних відправлень і зменшити кількість ручних операцій.

Як працює автоматичне оформлення

Рішення про оформлення приймається автоматично після подання попередніх електронних відомостей.

В основі системи — автоматизоване управління ризиками, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту, а також попередній аналіз інформації фахівцями митниці.

Для відправлень, які можуть бути оформлені автоматично, діють додаткові критерії та посилені вимоги. Якщо система виявляє ризики або необхідність додаткової перевірки, до процедури можуть залучатися митники.

Що зміниться для міжнародних відправлень

Автоматизація має скоротити час митного оформлення та спростити логістичні процеси.

Водночас система управління ризиками дозволятиме заздалегідь визначати відправлення, які потребують додаткового контролю. Це дасть можливість митникам більше уваги приділяти випадкам, де необхідне професійне втручання.

У Держмитслужбі зазначають, що такий підхід має допомогти адаптувати митні процедури до зростання обсягів міжнародної торгівлі та поштових відправлень.

Перші автоматичні оформлення вже відбулися

До впровадження механізму долучилися фахівці Київської та Львівської митниць.

Київські митники надали пропозиції щодо організації процесу, а перші випадки автоматичного оформлення міжнародних відправлень відбулися у зоні діяльності Львівської митниці.

У Держмитслужбі наголошують, що автоматизація має поєднати спрощення переміщення товарів через кордон із контролем за дотриманням митного законодавства.