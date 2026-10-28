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28 жовтня 2026, 20:00

Держмитслужба запустила сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення авто

Державна митна служба запустила онлайн-сервіс, який дає змогу перевірити кількість днів тимчасового ввезення автомобіля в Україну за даними закордонного паспорта громадянина України та реєстраційним номером транспортного засобу.

Державна митна служба запустила онлайн-сервіс, який дає змогу перевірити кількість днів тимчасового ввезення автомобіля в Україну за даними закордонного паспорта громадянина України та реєстраційним номером транспортного засобу.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСервіс призначений для перевірки строків тимчасового ввезення транспортних засобів і зобов’язань щодо їх зворотного вивезення.
Тимчасове ввезення авто в Україну. Фото: Depositphoto
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сервіс призначений для перевірки строків тимчасового ввезення транспортних засобів і зобов’язань щодо їх зворотного вивезення.

За Митним кодексом України, громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за кордоном, можуть тимчасово ввезти в Україну один автомобіль для особистого користування без сплати митних платежів. Загальний строк такого перебування не може перевищувати 60 днів протягом календарного року. Дні можуть бути як послідовними, так і розділеними перервами.

Це правило поширюється на автомобілі певних товарних категорій. Разом з автомобілем можна ввезти причіп, якщо його класифікація відповідає вимогам Митного кодексу.

Для тимчасового ввезення потрібно письмово задекларувати транспортний засіб і надати митниці документи, які підтверджують право власності на нього та його реєстрацію в іншій країні.

Нагадаємо

Державна митна служба запровадила автоматичне митне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Імпортні та експортні посилки за певних умов тепер можуть оформлюватися без фізичного пред’явлення митному органу та без безпосередньої участі посадової особи у процедурі оформлення

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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