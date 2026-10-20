Visa готує новий спосіб оплати криптовалютою без виведення грошей на банківський рахунок

Власники криптовалюти та стейблкоїнів зможуть оплачувати покупки в магазинах і в інтернеті без попереднього переказу коштів на банківський рахунок і без оформлення окремої криптокартки. Таку можливість планують реалізувати платіжна мережа Visa та криптоплатформа Mesh. Про це повідомляє Cointelegraph.

Криптою можна буде сплатити за товари та послуги

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Співпраця компаній має відкрити доступ до понад 175 млн торгових точок у більш ніж 200 країнах і територіях, де приймають Visa.

Головна перевага для власників цифрових активів — можливість використовувати криптовалюту для повсякденних покупок без необхідності самостійно виводити її у звичайні гроші перед кожною оплатою.

Як працюватиме оплата криптовалютою

За новою схемою користувач зможе розраховуватися коштами зі свого криптогаманця в торговельній точці або під час онлайн-покупки. Для цього не потрібно буде заздалегідь продавати активи, переказувати їх на банківський рахунок або поповнювати окрему платіжну картку.

Механізм працюватиме так:

Покупець обирає оплату через сумісний криптогаманець або платформу.

Mesh організовує фінансування транзакції та конвертацію коштів із підтримуваних криптовалют, стейблкоїнів або фіатних валют.

Платіж проходить через інфраструктуру Visa, а продавець отримує звичайну оплату через наявну платіжну систему.

Для покупця це означає простіший спосіб витрачати цифрові активи, а для магазину — можливість приймати такі платежі без встановлення нового обладнання чи зміни процедури розрахунків.

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Яку вигоду отримають власники криптовалюти

Найважливіша зміна полягає в тому, що цифрові активи стане простіше використовувати не лише для інвестицій або торгівлі, а й для щоденних витрат.

По-перше, користувачам не доведеться щоразу окремо виводити кошти з криптогаманця на банківський рахунок перед покупкою. По-друге, не потрібно буде оформлювати спеціальну картку для кожної платформи, якщо гаманець підтримуватиме нову функцію. По-третє, розраховуватися можна буде як у звичайних магазинах, так і в інтернеті — у межах доступності сервісу.

Водночас це не означає, що криптовалюта автоматично стане безкоштовним засобом платежу. Компанії ще не оприлюднили повних тарифів, можливих комісій за конвертацію та лімітів на витрати. Тому оцінити, наскільки новий спосіб оплати буде вигіднішим за наявні криптокартки, поки неможливо.

Коли запрацює новий сервіс

Партнерство Visa та Mesh оголосили 19 жовтня 2026 року. Mesh має забезпечувати технічну обробку платежів, конвертацію активів і перевірку клієнтів, зокрема відповідно до вимог KYC — процедур ідентифікації користувачів.

До запуску компанії мають уточнити перелік сумісних гаманців і платформ, підтримувані пристрої та строки впровадження. Отже, поки йдеться про оголошене партнерство, а не про послугу, якою вже можуть скористатися всі власники криптовалюти.

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