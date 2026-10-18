Visa запустила комерційні платежі в USDC

Платіжна компанія Visa оголосила про перехід сервісу попереднього фінансування міжнародних переказів у стейблкоїнах Visa Direct від пілотного тестування до комерційного використання. Першим технологічним партнером, який запустив цю функцію в роботу, стала Inyo Global.

Visa оголосила про перехід сервісу попереднього фінансування міжнародних переказів у стейблкоїнах Visa Direct від пілотного тестування до комерційного використання.

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Що це дасть клієнтам

Рішення дає відповідним клієнтам змогу фінансувати транскордонні виплати в USDC майже в реальному часі, не покладаючись виключно на традиційні банківські розрахункові вікна.

Як Visa Direct інтегрує стейблкоїни

Inyo Global — постачальник платіжної інфраструктури для сервісів грошових переказів, фінтех-компаній, банків та інших платіжних бізнесів. Компанія інтегрувала функцію попереднього фінансування Visa Direct у власну платформу, щоб відповідні клієнти могли використовувати USDC для міжнародних виплат.

Через одне підключення платформа Inyo дозволяє залучати користувачів, керувати ризиками шахрайства й комплаєнсом, приймати платежі та здійснювати внутрішні й міжнародні перекази у понад 180 країнах через Visa Direct.

«Наступний етап розвитку стейблкоїнів — це їхнє впровадження», — заявила глобальна керівниця Visa Direct Віра Платонова.

За її словами, компанія переходить від експериментів із партнерами до практичного використання технології, яка допомагає бізнесам гнучкіше фінансувати й переміщувати кошти по всьому світу.

Співзасновник і директор із продуктів та технологій Inyo Global Робсон Дантас зазначив, що інтеграція дає платіжним компаніям новий спосіб фінансування виплат, доступний цілодобово та через ті самі API Inyo, якими вони вже користуються.

Від пілотних програм до глобальних платежів

Visa розвиває напрям стейблкоїнів у межах ширшої стратегії інтеграції блокчейн-технологій у традиційну платіжну інфраструктуру. У 2025 році компанія запустила пілотні програми попереднього фінансування та виплат зі стейблкоїнами через Visa Direct. Вони мали продемонструвати потенціал таких активів для транскордонних розрахунків, управління ліквідністю та міжнародних переказів.

Новий етап означає перехід від тестування до комерційного використання цих можливостей. Visa розраховує, що стейблкоїни допоможуть бізнесам швидше фінансувати платежі й гнучкіше керувати ліквідністю, зберігаючи надійність і масштаб глобальної платіжної мережі.