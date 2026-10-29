Туризм у Європі зростатиме ще 10 років: які країни можуть стати новими магнітами для мандрівників

Європа залишатиметься головним туристичним центром світу протягом наступного десятиліття, а попит на розміщення мандрівників на континенті до 2036 року зросте на третину. Такий прогноз містить дослідження готельної групи Accor, підготовлене на основі даних Tourism Economics. Про це пише Euronews.

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За оцінками авторів звіту «Зміна туристичної карти Європи до 2036 року», у 2026−2036 роках кількість ночівель у туристичних закладах розміщення збільшиться на 32%. Це означає додаткові 1,6 млрд ночівель щороку. Готельний сегмент може зрости ще швидше — на 33%.

Європа вже має найбільшу частку міжнародного туризму у світі. У 2025 році континент відвідали 810 млн іноземних туристів — це 53% від загальної кількості мандрівників, які подорожували між країнами світу. Доходи Європи від міжнародного туризму перевищили €700 млрд.

Чому Європа залишається туристичним лідером

Одна з головних переваг Європи — різноманітність напрямків на порівняно невеликій території. За одну подорож туристи можуть відвідати кілька країн, поєднати великі міста, пляжний відпочинок, гірські курорти, національні парки, історичні пам’ятки та гастрономічні маршрути.

Континент також має розвинену транспортну інфраструктуру, відомі туристичні центри та широкий вибір варіантів відпочинку — від культурних подій і фестивалів до гірськолижних курортів. Водночас дедалі доступнішими стають менш відомі країни й регіони, що допомагає розподіляти туристичні потоки за межами традиційних напрямків.

За прогнозом Accor, зростання підтримуватимуть інвестиції в інфраструктуру, зміни туристичних маршрутів і збільшення міжнародної мобільності. При цьому значна частина попиту надходитиме від самих європейців, які подорожують усередині континенту.

Звідки приїжджатимуть туристи

У найближчі десять років міжнародні ночівлі в усіх типах туристичного житла в Європі можуть зрости на 42%. Для внутрішнього туризму прогнозують повільніше зростання — на 24%.

За прогнозом дослідження, 77% туристичних прибуттів припадатимуть на мандрівників з інших європейських країн. Найбільшим ринком походження туристів має стати Німеччина — на неї прогнозують 14% прибуттів. Далі йдуть Велика Британія з 8% і Франція з 5%. До п’ятірки основних ринків також увійдуть США — 5% — та Нідерланди — 4%.

Водночас зростатиме попит з-поза Європи. Упродовж десятиліття кількість прибуттів туристів із Близького Сходу може збільшитися на 93%, а з Азії — на 88%. Зокрема, потік мандрівників із Китаю прогнозують на 138% більшим, ніж нині, а із Саудівської Аравії — на 55%.

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Які країни можуть наростити туристичні потоки найшвидше

Франція, Велика Британія та Німеччина, за прогнозом, і надалі залишатимуться популярними напрямками. Проте швидке зростання очікується і в країнах, які поки не належать до наймасовіших туристичних ринків Європи.

За прогнозом Accor, кількість ночівель іноземних туристів в Азербайджані до 2036 року збільшиться на 116%. Для Латвії очікують зростання на 83%, а для Румунії — на 82%.

Ці прогнози свідчать, що туристичне зростання може поширюватися за межі традиційних лідерів. Вирішальними чинниками стануть доступність напрямків, транспортне сполучення та здатність країн залучати туристів, які шукають нові місця для відпочинку.

Водночас наведені показники є прогнозами, а не гарантованими результатами: фактична динаміка залежатиме від економічної ситуації, транспортної доступності та змін у поведінці мандрівників.

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