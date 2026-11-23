Мемкоїн Дональда Трампа $TRUMP, який на піку коштував понад $73, опустився нижче $1. Для багатьох інвесторів це обернулося втратою майже всіх вкладених коштів. Особливо показовою стала ситуація з учасниками конкурсів на вечерю з президентом США: деякі з них витратили сотні тисяч і навіть мільйони доларів, щоб потрапити до списку гостей або VIP-клубу, але вартість їхніх криптоактивів різко впала. Про це пише Reuters.





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22 листопада 2026 року Трамп провів чергову вечерю для найбільших власників свого мемкоїна в гольф-клубі Trump National у Вірджинії. Однак інтерес до заходу виявився значно меншим, ніж під час першої такої зустрічі у травні 2025 року. За даними Reuters, у фінальному рейтингу цьогорічного конкурсу було 130 криптогаманців із токенами загальною вартістю близько $8,6 млн. Для порівняння: перед першою вечерею в рейтингу фігурували активи на $148 млн.

$TRUMP втратив майже всю вартість

На початку 2025 року мемкоїн Трампа піднімався приблизно до $75. Однак згодом його ціна почала знижуватися, а напередодні листопадової вечері 2026 року токен опустився до нового мінімуму — близько $0,81. На момент проведення заходу він торгувався менш ніж за долар.

Таким чином, від пікової вартості криптовалюта втратила близько 99%.

Масштаб втрат видно на простому прикладі: інвестиція в $10 тис. за ціною близько $73 за токен за незмінної кількості монет на момент падіння до $0,90 коштувала б лише приблизно $123. Це означає втрату майже $9,9 тис. Такий розрахунок показує зміну ринкової вартості активу, а не фактичний збиток конкретного інвестора: результат залежить від ціни та дати купівлі.

За оцінкою аналітиків Nansen, яку наводить Yahoo Finance, близько 1 млн криптогаманців станом на серпень 2026 року мали сукупні нереалізовані збитки на $3,2 млрд від операцій із $TRUMP. Водночас найбагатший 1% гаманців, які отримали прибуток, забрав близько 80% усіх виграшів.

Навіть VIP-доступ до Трампа не гарантував прибутку

Окрема історія — інвестори, які купували токени не лише заради спекулятивного заробітку, а й для участі в заходах із президентом США.

Під час першого конкурсу у 2025 році право на вечерю отримували 220 найбільших власників $TRUMP. Для потрапляння до рейтингу інвестори нарощували криптовалютні позиції, а 25 найуспішніших учасників мали доступ до окремого VIP-прийому.

Однак навіть високі місця в рейтингу не захистили від збитків. За аналізом The Guardian, серед 220 переможців першого конкурсу 95 гаманців, або приблизно 43%, зазнали сукупних втрат на $8,95 млн. Один із власників гаманця під псевдонімом GAant, який посів четверте місце в рейтингу, втратив близько $1,06 млн. Інший учасник, Meow, який також отримав VIP-статус, втратив приблизно $621 тис.

Ці приклади стосуються першої вечері 2025 року, а не листопадового заходу 2026-го. Проте вони демонструють, що навіть значні вкладення заради особливого статусу не гарантували інвесторам фінансового результату.

Цьогорічний конкурс також передбачав VIP-доступ для 29 найбільших власників токена. За даними Public Citizen, 15 із цих 29 гаманців отримали токени безпосередньо від криптобірж, які не обслуговують клієнтів зі США. Загалом 66 гаманців із фінального рейтингу тримали близько $4 млн у $TRUMP на момент завершення конкурсу. Це становило приблизно 44% активів у рейтингу.

Водночас історія одного з учасників цьогорічного VIP-клубу показує, що втрат можна було уникнути. Засновник криптоплатформи Airdrop Alert Мортен Крістенсен повідомив Reuters, що потрапив до топ-29 із позицією, забезпеченою приблизно $41 тис у токенах за середньозваженою вартістю. Він використовував хеджування: купував $TRUMP і водночас відкривав протилежну позицію у ф'ючерсах. За його словами, така стратегія дозволила пройти конкурс із чистим прибутком близько $6. Однак на самому заході йому не видали обіцяний VIP-браслет, а згодом попросили залишити територію після спілкування з журналістами.

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Скільки заробила родина Трампа на мемкоїні

На тлі падіння вартості токена фінансовий результат проєкту для родини президента США виявився протилежним до результатів багатьох покупців.

За даними фінансової декларації Трампа, наведеними Reuters, його родина отримала щонайменше $635 млн від мемкоїна. Загалом чотири основні криптовалютні проєкти родини принесли їй не менш як $2,3 млрд до квітня 2026 року.

Водночас зовнішні інвестори в п'ять основних криптовалютних і пов'язаних із крипторинком проєктів родини Трампа втратили понад $5 млрд, підрахували в Reuters.

Під час вечері 22 листопада президент заявив, що підтримує розвиток криптовалют заради економічної конкуренції США з Китаєм. Однак для багатьох власників $TRUMP ця інвестиція стала дорогою: вони втратили значну частину капіталу, а деякі з тих, хто прагнув отримати особливий доступ до президента, фактично заплатили за нього мільйонами доларів.

Історія мемкоїна Трампа показує характерний ризик спекулятивних криптоактивів: політична популярність, гучні заходи та обіцянки ексклюзивного доступу можуть створювати попит, але не гарантують збереження вартості токена.

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