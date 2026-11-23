В Україні до кінця 2026 року може розпочатися нова хвиля подорожчання житла через зростання вартості будматеріалів, руйнування виробничих підприємств та перебої з електропостачанням. Окремі категорії матеріалів та інженерного обладнання можуть додати в ціні ще 10−20%, а під час планування нових проєктів на 2027 рік забудовники можуть закладати збільшення собівартості будівництва на 15−20%. Про це розповіла комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

В Україні до кінця 2026 року може розпочатися нова хвиля подорожчання житла

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому дорожчає будівництво

За даними Держстату, у липні 2026 року ціни на будівельні роботи зросли на 1,2% порівняно з попереднім місяцем, а в серпні — ще на 1,7%. У річному вимірі подорожчання становило 25,4%, зокрема в житловому будівництві — 21,5%.

За розрахунками аналітиків GAZDA, протягом перших восьми місяців року собівартість будівництва одного квадратного метра в західних областях України збільшилася приблизно на 10−12%.

Експертка пояснює, що війна суттєво змінила механізми формування цін. До звичних витрат на матеріали, оплату праці, енергоносії та логістику додалися збитки від російських обстрілів, зупинення виробництва та порушення ланцюгів постачання.

«Знищений склад або зупинене підприємство — це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою потрапляє у вартість квадратного метра», — зазначила Бігунець.

За її оцінками, з початку 2026 року собівартість виробництва окремих будівельних матеріалів збільшилася на 30−50%. Найвідчутніше подорожчання стосується бетону, цегли, будівельних розчинів, арматури та кабельно-провідникової продукції.

Читайте також: «єОселю» знову змінюють: ступінчаста ставка до 12% та ризик стрибка цін на новобудови

Додатковий тиск на кошториси створює імпорт. Через перебої в роботі українських виробників девелопери змушені закуповувати матеріали за кордоном. Польські та чеські аналоги в окремих категоріях коштують на 10−15% дорожче.

Водночас зростання собівартості будівництва не означає автоматичного подорожчання квартир на аналогічний відсоток. На кінцеву ціну впливатимуть готовність будинку, запаси матеріалів, фінансовий стан забудовника та купівельна спроможність населення.

За прогнозом експертки, наприкінці року на первинному ринку може виникнути ціновий розрив. Частина квартир продаватиметься ще за старими кошторисами, тоді як нові житлові комплекси вже враховуватимуть підвищені витрати.

Де ціни на квартири зростають найбільше

Найпомітніше подорожчання нового житла спостерігається у відносно безпечних регіонах України.

За наведеними експерткою даними, станом на вересень 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей за рік збільшилася приблизно на 18−20%.

Одним із найдорожчих регіонів залишається Львівщина. Водночас високий інтерес покупців зберігається до Закарпаття, зокрема Ужгорода, завдяки його розташуванню поблизу кордонів ЄС та порівняно сприятливій безпековій ситуації.

За статистикою ЛУН, яку наводить GAZDA, у жовтні середня мінімальна вартість квадратного метра в новобудовах Ужгорода була на 9% вищою, ніж роком раніше. Для порівняння, у Львові річне зростання становило 20%.

На думку Бігунець, подальше підвищення собівартості будівництва може створити передумови для перегляду цін і на ужгородському ринку. Проте фактична динаміка залежатиме від попиту, стану економіки та воєнних ризиків.

Які квартири цікавлять інвесторів

Війна змінила критерії інвестиційної привабливості житла. Якщо раніше покупці часто орієнтувалися на різницю між вартістю квартири на початку будівництва та після введення будинку в експлуатацію, то зараз більше уваги приділяють надійності забудовника, готовності об'єкта та його безпеці.

За прогнозом GAZDA, інвесторів можуть цікавити житлові комплекси зі ступенем готовності 40−80%, будівництво яких триває відповідно до заявлених термінів.

Для покупців, які планують одразу заселитися або здавати житло в оренду, привабливішими залишаються готові будинки та об'єкти на завершальних етапах будівництва.

Серед характеристик, на які дедалі частіше звертають увагу покупці, — наявність укриття, резервного електроживлення, автономних інженерних систем, енергоефективність та транспортна доступність.

Експертка також застерігає від сприйняття нерухомості як гарантованого захисту від інфляції. Навіть за загального подорожчання квадратного метра окремі квартири можуть втрачати ліквідність через безпекові ризики, проблеми з будівництвом або недостатній попит.

Що відбувається на ринку

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області досягла $85 тис., зрівнявшись із показником Києва. Водночас попит на придбання житла в багатьох регіонах знижувався, попри продовження зростання цін на новобудови.

За даними Держстату, за дев'ять місяців 2026 року обсяг виробленої будівельної продукції скоротився на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить, що збільшення витрат на будівництво відбувається на тлі скорочення фактичних обсягів робіт.

Як повідомляв «Мінфін», для програми «єОселя» також оновили показники опосередкованої вартості спорудження житла. Середній розрахунковий показник по Україні становить 27 894 грн за квадратний метр. Він використовується для визначення цінових обмежень у державній іпотечній програмі та не є середньою ринковою ціною квартири.

Подальше зростання витрат забудовників може призвести до перегляду цін у нових проєктах. Проте можливості девелоперів перекласти ці витрати на покупців обмежуватимуться попитом, доступністю іпотечного фінансування та ризиками інвестування в недобудоване житло.