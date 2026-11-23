У понеділок, 23 листопада, середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.
23 листопада 2026, 11:03
Долар і євро розпочали тиждень зі зниження: як змінився курс валют 23 листопада
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,83−45,47 грн. Євро купують за 49,29 грн, а продають за 50,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,35−45,52 грн, євро — 50,02−50,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,93−44,96 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,42−49,44 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі