У понеділок, 23 листопада, середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

Середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,83−45,47 грн. Євро купують за 49,29 грн, а продають за 50,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,35−45,52 грн, євро — 50,02−50,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,93−44,96 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,42−49,44 грн.

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