Цей тиждень на валютному ринку України та на міжнародному ринку минув динамічно й виявився досить вдалим для гривні. Нещодавнє стрибкоподібне зростання валютних котирувань на торгах завдяки активним інтервенціям НБУ майже припинилося, потім відбулося зміцнення гривні та певний відкат курсу долара й євро, а до кінця тижня ринок став більш прогнозованим і спокійним, вийшовши на умовне плато як щодо долара, так і щодо євро. Причин такої ситуації декілька.

Дещо знизилася активність покупців — їм доводилося відволікати гривню на розрахунки з бюджетом на тлі невеликого зростання пропозиції валюти від продавців-експортерів, що знизило тиск на курс.

Варто визнати, що часті відключення світла, постійні обстріли цивільної інфраструктури та перебої в роботі транспорту знизили ділову активність практично в усіх великих містах України, що, своєю чергою, призвело до зниження попиту на валюту з боку малого та середнього бізнесу, який спеціалізується на торгівлі та сфері послуг і активно закуповував імпортні товари. Просіли за обсягами операцій і багато великих гравців, особливо ті з них, які останнім часом потрапляли під обстріли рф і втратили частину виробничих потужностей.

В умовах війни та зміни багатьох бізнес-пріоритетів основними покупцями на торгах стають держкомпанії, які закривають потреби в енергозабезпеченні та обороні України, а також великі приватні структури, які переважно хоча й частково знизили господарські обороти, але через просідання всього ринку так і залишилися серед найбільших гравців на міжбанку.

Водночас загальна статистика міжбанку за валютними операціями останнім часом поступово збільшується. Наприклад, цього тижня щоденні обсяги операцій, зареєстровані за системою Блумберг, перебували в межах досить великих для українського ринку значень: від $331 млн до $447 млн, і лише в п'ятницю, 20 листопада, вони ситуативно знизилися до $291,8 млн. При цьому кількість постійно економічно активних гравців із приватного сектору на міжбанку скорочується, а ось із держсектору або «його суміжників» — зростає. Тобто фактично частка валютного ринку, на яку безпосередньо чи опосередковано впливає сама держава, збільшується. І це звичайна практика для країни, що воює, та її економіки, яка постійно зазнає атак агресора.

Але специфіка зростання операцій на міжбанку держкомпаній дозволяє Нацбанку не лише ефективно проводити свої інтервенції з продажу долара з метою підтримки гривні на валютному ринку, а й досить спокійно «спрямовувати» курс долара в потрібному йому напрямку, проводячи свої інтервенції та фактично закриваючи дедалі більше потреб у валюті саме держсектору (оборонка, енергогенерація, частково соціальні програми).

Крім цього, нещодавня новина про схвалення Радою ЄС виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility дещо заспокоїла ринок як щодо перспектив українських ЗВР за обсягами, так і щодо фінансування нагальних бюджетних проблем України, яка воює. 20 листопада Україна вже отримала від Євросоюзу ці майже 8 млрд євро. І це дуже хороша новина для українського валютного ринку.

Такі дії Євросоюзу, навіть попри продовження блокади росією українських портів, зростання військових витрат, обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури й майбутні в грудні соціальні виплати та розрахунки бюджету з постачальниками товарів і послуг, усе ж вселяють упевненість учасникам нашого валютного ринку у відносній стабільності гривні найближчим часом на міжбанку.

Складніше з готівковим ринком, де населення поки продовжує активно «затарюватися» валютою на свої картки та в готівковій формі.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Останніми днями щоденні обсяги перевищення купівлі валюти над обсягами її продажу продовжують залишатися в межах $68−89 млн. І для періоду кінця другої декади місяця, коли зазвичай щомісячні ліміти Нацбанку на купівлю валюти громадянами собі на картки у більшості охочих уже вичерпані, це явно великі цифри, які свідчать про те, що громадяни все ж побоюються подальшої девальвації гривні ближче до кінця року.

І тут Нацбанку явно ще є над чим працювати, щоб остаточно заспокоїти населення. Але золотовалютні резерви в межах $49,1 млрд станом на 1 листопада в поєднанні з продовженням масованих щоденних інтервенцій із продажу долара — за бажання регулятора зможуть знизити таку негативну статистику.

Ключові міжнародні події

Реакція ринків на зустріч у Китаї на полях саміту АТЕС 2026 лідерів США, Китаю та росії. Зустріч та її результати не призвели до прориву ані в протистоянні США — Китай, ані в прогресі щодо завершення війни рф проти України, але дещо заспокоїли ринки щодо перспектив зниження цін на нафту та у сфері контролю над ядерною зброєю. Тому всі гравці міжнародного валютного, фондового, сировинного ринків і ринку дорогоцінних металів відреагували на результати цих зустрічей досить стримано, а бажаного Штатами обвалу вартості нафти поки так і не відбулося. Відреагувало золото, яке просіло до рівнів близько $3573 за унцію, але виключно з причин, зазначених нижче.

Графік пари євро/долар

Графік нафти

Графік золота

Вплив опублікованих 18 листопада «хвилинок ФРС США». У середу Федрезерв опублікував протокол жовтневого засідання (де ставка залишилася на рівні 3,75−4,00%), у якому більшість учасників визнали нові підвищення ставки ймовірно доцільними на тлі стійкої інфляції. Після публікації протоколу ринок закладає високу ймовірність підвищення ставки на наступному засіданні 9 грудня.

Переважно керівництво американського регулятора та учасники ринку сперечаються щодо темпів підвищення ставок. На тлі прискорення базової інфляції в жовтні (+0,3% м/м за зростання загального ІСЦ на +0,4% м/м) частина керівництва (наприклад, Крістофер Воллер) допускає навіть різкіший крок — до 0,5% річних, тоді як інші (зокрема Джон Вільямс) виступають за поступовіше посилення (читай: зростання ставок найближчим часом лише на 0,25% річних). Ці «яструбині» сигнали підтримали долар США та спричинили тиск на золото, яке просіло до рівнів $3573 за унцію на момент написання статті.

При цьому внутрішній український валютний ринок на всі події, що відбувалися на міжнародному рівні, відреагував досить спокійно, але відображав загальні світові тренди.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

У підсумку за період із 16 до 20 листопада курс продажу долара на українському міжбанку просів на 37,5 копійки — з ранкових котирувань понеділка 45,30/45,34 до 44,935/44,965 гривні до вечора п'ятниці. А безготівковий євро під час продажу подешевшав на 56 копійок — із 49,92/49,94 до 49,37/49,38 гривні. При цьому головним продавцем долара практично щодня залишався Нацбанк.

На готівковому ринку в ці дні поки збереглася аномальна для України тенденція, коли котирування продажу долара та євро в багатьох банках продовжували бути нижчими, ніж в обмінниках. Зазвичай навпаки — банки прискіпливіші в частині вимог фінмоніторингу та «жадібніші» в частині курсу продажу доларів і євро, ніж фінкомпанії.

Така нестандартна ситуація з виставленням курсів банками та обмінниками свідчить про те, що обмінники продовжують відчувати нестачу готівкової валюти, раніше накупили її на ажіотажі навколо «дорогого» долара та євро й тепер допродають їх за таким курсом, щоб не зазнати для себе збитків. Але загалом як у банках, так і в обмінниках курс продажу як долара, так і євро почав знижуватися, і це позитивний сигнал для ринку:

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

Оскільки ситуація на світовому та українському валютних ринках залишається досить напруженою, власники обмінників цієї суботи та неділі збережуть широкий спред між купівлею та продажем як долара, так і євро. За доларом він, за моїм прогнозом, становитиме від 20 до 30 копійок, а за євро — у межах від 20 до 50 копійок.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 21−22 листопада

Курс готівкового долара цими вихідними більшість обмінників виставлять у межах широкого коридору: купівля — від 44,70 до 45,20 гривні, продаж — від 45,25 до 45,75 гривні.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в діапазоні котирувань: купівля — від 49,10 до 49,95 гривні, продаж — від 50,20 до 50,60 гривні.

Частина обмінників може скоригувати мої прогнозні цифри ще на «плюс-мінус» 5−15 копійок щодо долара та євро залежно від своїх індивідуальних завдань: насамперед від наявності платоспроможного попиту у своєму регіоні та наявності в них вільних обсягів гривні й валюти.

Широкий розкид цінників купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках цими вихідними залишиться головною «фішкою» готівкового українського валютного ринку, що дозволить спекулянтам і надалі добре заробляти на грі з курсами в різних мережах обмінників і відділеннях банків, які працюватимуть у ці два дні. Тому, якщо у Вас є потреба поміняти валюту цими вихідними, обов'язково промоніторте перед цим ринок і цінники різних мереж обмінників, щоб вибрати оптимальний варіант за курсом і не втрачати на цьому свої кровні.