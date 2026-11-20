За даними «Укравтопрому», у жовтні українці зареєстрували понад 5 тис. електромобілів (BEV). Найбільше таких автомобілів поповнили автопарк Львівської області — 872 одиниці. При цьому майже всі регіони-лідери демонструють перевагу імпортованих вживаних електрокарів над новими.

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До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій електромобілів увійшли:

Львівська область — 872 автомобілі, з яких 95% були вживаними;

Київ — 422 автомобілі, 74% із пробігом;

Дніпропетровська область — 331 автомобіль, 87% вживаних;

Київська область — 312 автомобілів, 85% вживаних;

Волинська область — 294 автомобілі, 98% вживаних.

Отже, навіть у регіонах із найбільшою кількістю реєстрацій основну частину попиту формують електромобілі, ввезені з-за кордону з пробігом. Особливо помітна ця тенденція на Волині, де на вживані машини припало 98% реєстрацій.

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Які електромобілі стали найпопулярнішими

У сегменті нових автомобілів у всіх п'яти регіонах лідером став BYD Sea Lion 06 EV.

Серед імпортованих вживаних електрокарів уподобання покупців відрізнялися залежно від регіону:

Tesla Model Y — найпопулярніша у Києві, Київській та Дніпропетровській областях;

Tesla Model 3 — лідер у Львівській області;

Nissan Leaf — найчастіше обирали на Волині.

Таким чином, у найбільших регіональних ринках вживаних електромобілів переважають моделі Tesla, тоді як на Волині популярнішим залишається доступніший Nissan Leaf. У сегменті нових авто в усіх п'яти регіонах першість належить китайському виробнику BYD.

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