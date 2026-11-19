У деяких містах України вартість оренди однокімнатної квартири перевищує середній рівень зарплат, які пропонують роботодавці. Найскладніша ситуація спостерігається в Чернівцях та Ужгороді, де на оренду житла потрібно витратити понад 100% медіанної зарплати. Про це свідчить спільне дослідження DIM .RIA та robota.ua, які проаналізували ринки нерухомості та праці у десяти містах України.

У деяких містах України вартість оренди однокімнатної квартири перевищує середній рівень зарплат, які пропонують роботодавці.

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Де найдорожче орендувати квартиру

За даними аналітичного центру DIM.RIA, найдорожчим містом серед досліджених став Ужгород. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 31 500 грн на місяць.

До п'ятірки міст із найвищою вартістю оренди також увійшли:

Ужгород — 31 500 грн;

Чернівці — 27 000 грн;

Івано-Франківськ — 25 000 грн;

Львів — 22 500 грн;

Вінниця — 22 000 грн.

При цьому висока вартість житла не завжди відповідає рівню зарплат у місті.

Зокрема, у Чернівцях оренда однокімнатної квартири становить 120% медіанної зарплати, а в Ужгороді — 105%. Тобто типової місячної зарплати, яку пропонують роботодавці, не вистачить навіть на оплату житла без урахування комунальних послуг та повсякденних витрат.

Де оренда найдоступніша відносно зарплат

Найменшу частку медіанної зарплати на оренду однокімнатної квартири потрібно витрачати у трьох містах:

Рівне — 53% зарплати;

Черкаси — 54%;

Хмельницький — 65%.

У цих містах медіанна вартість оренди однокімнатної квартири коливається від 13 000 до 16 000 грн на місяць.

Таким чином, різниця у фінансовому навантаженні між містами суттєва. Якщо в Чернівцях оренда перевищує медіанну зарплату на 20%, то в Рівному після оплати житла залишається майже половина доходу — без урахування податків та інших витрат.

У яких містах найбільше вакансій

За даними robota.ua, найбільше пропозицій роботи серед досліджених міст зосереджено у Львові. У п'яти провідних сферах тут налічується 6 211 вакансій.

Далі йдуть:

Вінниця — 2 352 вакансії;

Черкаси — 1 858;

Чернівці — 1 770;

Хмельницький — 1 661.

Найменше вакансій серед наведених міст зафіксовано в Ужгороді — лише 776.

Найчастіше роботодавці шукають працівників робітничих спеціальностей, водіїв, фахівців із логістики, торгівлі, виробництва та адміністративний персонал.

На які зарплати можуть розраховувати українці

За даними аналітичного інструменту «Прозора Робота» від robota.ua, медіанна зарплата у сфері логістики у Львові становить 32 500 грн.

У Вінниці та Черкасах роботодавці пропонують медіанну зарплату в цій сфері на рівні 30 000 грн.

Водночас в Ужгороді медіанна зарплата у виробництві та інженерних спеціальностях сягає 39 100 грн. Однак кількість вакансій у цьому напрямі становить лише 155.

Це свідчить про те, що високий рівень зарплат в окремій галузі ще не гарантує широких можливостей для працевлаштування.

Як заощадити на оренді під час переїзду

Аналітики рекомендують українцям, які планують переїзд, звернути увагу не лише на великі обласні центри, а й на передмістя та менші населені пункти поблизу Львова, Тернополя, Вінниці чи Луцька.

У таких локаціях можна знайти доступніше житло, однак варто заздалегідь перевірити транспортне сполучення, можливості працевлаштування та витрати на дорогу.

Особливо вигідним такий варіант може бути для людей, які працюють дистанційно та не залежать від місцевого ринку праці.

Головний висновок дослідження: місто з найвищими зарплатами не обов'язково є найвигіднішим для проживання. Під час вибору місця для переїзду важливо порівнювати одночасно вартість оренди, рівень доходів та кількість доступних вакансій.