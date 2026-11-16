Чому падає біткоїн і до чого тут Anthropic: п’ять пояснень засновника Binance

Поки біткоїн продовжує падати, учасники ринку сперечаються, що змушує інвесторів продавати криптовалюту. Співзасновник Binance Чанпен Чжао, відомий як CZ, запропонував п’ять можливих пояснень — від відтоків із біржових фондів до підготовки інвесторів до IPO Anthropic. «Мінфін» публікує переказ матеріалу Coinpedia про чинники, які, на думку CZ, могли спровокувати розпродаж.

Чи забирає Anthropic гроші з крипторинку

Одне з припущень CZ стосується майбутнього виходу Anthropic на біржу. Інвестори можуть продавати криптовалюту, щоб вивільнити гроші для купівлі акцій розробника Claude, переказує його аргументи Coinpedia.

Масштаб розміщення справді значний. У попередньому проспекті Anthropic зазначено пропозицію 825 млн акцій за орієнтовною ціною $70-$78. Це відповідає загальному обсягу розміщення $57,75-$64,35 млрд, частина якого припадає на продаж акцій наявними власниками.

Якщо покупець хоче взяти участь у розміщенні, але не має достатньо вільних коштів, він може скоротити інші вкладення. Продаж біткоїна в такому разі не обов’язково означає розчарування в криптовалюті — інвестор просто віддає перевагу іншій можливості.

Проте сам розмір IPO не показує, скільки грошей прийде саме з крипторинку. Учасники можуть використати заощадження, продати акції інших компаній або перерозподілити вже наявні доларові активи. Тому CZ окремо застерігає, що збіг подій у часі ще не доводить причинного зв’язку.

Що показують відтоки з біткоїн-ETF

Конкретніший сигнал — рух коштів через американські спотові біткоїн-ETF, які дозволяють інвестувати в криптовалюту через звичайний брокерський рахунок.

За даними Farside Investors, протягом семи торгових сесій із 5 до 13 листопада чисті відтоки з цих фондів становили близько $1,91 млрд. Приблизно $1,42 млрд припало на IBIT від BlackRock — майже три чверті загальної суми. Лише 13 листопада інвестори вивели з американських біткоїн-ETF $185,4 млн.

Це означає, що через цей канал інвестори скорочують вкладення в біткоїн. Стійкі погашення паїв можуть створювати додаткову пропозицію криптовалюти або послаблювати попит, який раніше підтримував ціну.

Водночас статистика ETF не пояснює мотивів кожного продавця. Хтось може фіксувати результат, хтось — зменшувати ризик у всьому портфелі. Відтоки також можуть посилювати вже наявне падіння, а не бути його початковою причиною.

Для власника криптовалюти тут важлива тривалість тенденції. Один день продажів дає значно менше інформації, ніж серія відтоків, яка зберігається навіть після суттєвого здешевлення активу.

Як злами впливають на бажання тримати криптовалюту

Ще один чинник, на який звернув увагу CZ, — безпека. Навіть якщо інвестор вірить у майбутнє біткоїна, новини про атаки можуть змусити його переглянути, скільки грошей він готовий зберігати в криптоактивах.

Найпомітніший приклад — злам Binance 29 жовтня. У повідомленні біржі йдеться про викрадення токенів приблизно на $6,3 млрд. Компанія заявила, що покриє фінансові втрати власним коштом і через фонд SAFU, а користувачі не повинні їх нести.

Проте обіцянка компенсації не усуває питання довіри. Людина може вирішити зменшити суму на біржі, перенести активи в інший гаманець або взагалі скоротити вкладення в криптовалюту. Для ціни значення має саме останнє рішення, адже просте переміщення монет між гаманцями не дорівнює продажу.

У переказі Coinpedia CZ також згадує загрози для смартфонів і браузерів та збої великих технологічних сервісів. Однак ці події мають різну природу. Недоступність пошти сама собою не означає компрометації криптогаманця, а окрема вразливість не доводить, що саме вона спричинила розпродаж. Йдеться про можливе погіршення загального відчуття безпеки.

Чому інфляція у США важлива для біткоїна

Четверте пояснення виходить за межі криптоіндустрії. За офіційними даними Бюро статистики праці США, у жовтні споживчі ціни зросли на 0,4% за місяць із поправкою на сезонність.

Якщо інфляція залишається стійкою, інвестори можуть очікувати, що Федеральна резервна система довше утримуватиме високі ставки або знову їх підвищить. Сам показник CPI ще не визначає наступного рішення ФРС, але здатний змінити очікування щодо вартості грошей.

Для біткоїна це має два можливі наслідки. Високі ставки роблять дорожчими позики, зокрема для учасників, які купують активи із кредитним плечем. Водночас дохідніші доларові інструменти посилюють конкуренцію за кошти інвестора.

Коли облігації пропонують привабливішу дохідність, частина власників капіталу може скорочувати ризиковані вкладення. За таких умов навіть позитивним новинам усередині криптоіндустрії буває складно підтримати ціну.

Чого інвестори побоюються після виборів у США

П’ятий чинник — перспективи американського регулювання. За результатами проміжних виборів 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу наступного скликання. Як повідомляє Reuters, це створює передумови для гострішого протистояння з адміністрацією Дональда Трампа.

Для крипторинку важлива подальша доля CLARITY Act, який має визначити правила роботи з цифровими активами. У вересні Сенат не підтримав процедурне рішення, необхідне для просування законопроєкту. Це не було остаточним голосуванням щодо всіх його положень, але зупинило розгляд на тому етапі.

Коли політичні домовленості стають складнішими, учасникам ринку важче оцінити, коли саме з’являться зрозумілі правила. Компанії можуть відкладати запуск продуктів, а інвестори — вкладення, для яких правова визначеність має вирішальне значення.

Водночас перемога певної партії не визначає автоматично долю криптовалют. Для бізнесу важливими будуть конкретні норми, повноваження регуляторів і можливість законно пропонувати свої послуги.

П’ять пояснень CZ описують різні джерела тиску, які можуть діяти одночасно. Відтоки з ETF показують скорочення вкладень через конкретний канал, тоді як версія про перетікання грошей в Anthropic залишається припущенням. Безпека, ставки й регулювання впливають на те, який ризик готові приймати власники капіталу.

Тому навіть успішне завершення великого IPO або заспокоєння після зламу не гарантує розвороту. Для стійкішого відновлення потрібні покупці, готові знову вкладати гроші, поки інші учасники продовжують продавати.