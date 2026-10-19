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19 жовтня 2026, 17:07

NovaPay отримала письмове застереження від НБУ: що має виправити компанія «Нової пошти» (оновлено)

Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «НоваПей» (NovaPay) через недоліки внутрішнього контролю та управління ризиками. Зокрема, регулятор виявив проблеми з контролем за дотриманням пруденційних нормативів і достовірністю інформації, яку компанія подавала НБУ.

Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «НоваПей» (NovaPay) через недоліки внутрішнього контролю та управління ризиками.
Ркегулятор попередив NovaPay
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NovaPay належить до групи компаній NOVA, до якої також входить «Нова пошта». Компанія надає фінансові та платіжні послуги приватним клієнтам і бізнесу.

Рішення про застосування заходу впливу профільний комітет НБУ ухвалив 16 жовтня 2026 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю NovaPay.

Регулятор встановив порушення Закону України «Про платіжні послуги» та положення НБУ про вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг.

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У чому саме полягали порушення

За інформацією Нацбанку, компанія неналежно організувала систему внутрішнього контролю та управління ризиками. Це стосується, зокрема, перевірки дотримання пруденційних нормативів — обов’язкових показників, які мають допомагати контролювати фінансові ризики установи, — а також достовірності даних, поданих регулятору.

Водночас НБУ не уточнив у повідомленні, які саме нормативи були порушені та щодо яких даних виникли зауваження.

NovaPay має усунути виявлені недоліки й запобігти їх повторенню протягом 30 календарних днів із дати отримання рішення.

Йдеться саме про письмове застереження, а не про штраф: у повідомленні НБУ не зазначено грошового стягнення в межах цього рішення.

Разом з тим, як заявили в компанії, NovaPay вживатиме необхідних заходів для усунення зауважень регулятора у встановлений строк.

«Ми працюємо над удосконаленням внутрішнього контролю та управління ризиками, зокрема щодо дотримання пруденційних нормативів і достовірності інформації, яку подаємо НБУ», — йде мова у заяві необанку.

Як ми писали: «Нова пошта» відновила роботу: компанія звернулася до клієнтів

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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