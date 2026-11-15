Звідки взялися €70 млрд для України: депутатка вимагає від уряду пояснити, на що потрібні гроші

Народна депутатка Ніна Южаніна закликала уряд чітко пояснити, скільки коштів потрібно Україні на 2027 рік, на які саме потреби вони будуть спрямовані та які джерела фінансування вже підтверджені міжнародними партнерами. Приводом стали заяви представників Єврокомісії про додаткову потребу України в €70 млрд, тоді як нещодавно Міністерство фінансів озвучувало значно менший дефіцит зовнішнього фінансування державного бюджету.

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За словами єврокомісара з економіки Валдіса Домбровскіса, Європейська комісія опрацьовує можливість надати Україні ще €45 млрд. Загальна додаткова потреба у фінансуванні, за його оцінкою, становить близько €70 млрд. ЄС розраховує покрити приблизно дві третини цієї суми.

Южаніна звернула увагу на те, що ці заяви пролунали майже одночасно з презентацією українською стороною бюджетних потреб на 2027 рік. І цифри виявилися суттєво різними.

Скільки грошей Україні потрібно за оцінкою Мінфіну

10 листопада під час засідання Української платформи донорів у Львові Міністерство фінансів повідомило, що загальна потреба зовнішнього фінансування державного бюджету на 2027 рік становить $52,6 млрд.

Із цієї суми $32,6 млрд, або близько 62%, поки не забезпечені домовленостями з міжнародними партнерами. Отже, йдеться про значний дефіцит ресурсів, які Україна має залучити для виконання бюджетних зобов'язань наступного року.

Водночас європейська оцінка в €70 млрд стосується додаткової потреби у фінансуванні, яка може охоплювати не лише бюджетні видатки, а й оборонні потреби.

Чому виникла різниця між цифрами

На думку Южаніної, ці суми не можна безпосередньо порівнювати, оскільки вони можуть охоплювати різні категорії витрат. Зокрема, окремо від фінансування державного бюджету можуть враховуватися додаткові потреби Сил оборони.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв про потребу приблизно у $45 млрд додаткових ресурсів для оборони поза бюджетом. Це може частково пояснювати, чому загальна оцінка міжнародних партнерів виявилася вищою за суму незабезпеченого бюджетного фінансування.

Однак остаточно зрозуміти структуру потреб можна лише після оприлюднення детальних розрахунків. Тому депутатка наголошує на необхідності пояснень від Міністерства фінансів: які саме видатки враховані в оцінці Єврокомісії, як вони співвідносяться з бюджетними розрахунками та чи не враховуються окремі потреби двічі.

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Звідки уряд планує залучати кошти

Ще одне питання, яке порушує Южаніна, стосується реальних джерел фінансування. Заява Єврокомісії про можливість надати додаткові €45 млрд поки не означає, що ці гроші гарантовані Україні. Для їх залучення потрібні конкретні механізми та відповідні рішення європейських партнерів.

Депутатка закликає уряд пояснити, скільки коштів уже підтверджено, скільки залишається залучити та на які джерела влада розраховує під час підготовки державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

Таким чином, головна проблема полягає не лише у значному дефіциті зовнішнього фінансування, а й у відсутності зрозумілої публічної картини загальних потреб України. Уряд має узгодити бюджетні та оборонні розрахунки й пояснити, за рахунок яких міжнародних ресурсів планує покривати витрати наступного року.

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