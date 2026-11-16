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16 листопада 2026, 17:45

Держбюджет України недоотримав 442 млрд грн за десять місяців: депутатка назвала найбільші джерела недобору

За січень-жовтень 2026 року доходи загального фонду державного бюджету України становили 2,71 трлн грн. Водночас план надходжень за цей період виконано лише на 86% — недобір перевищив 442 млрд грн. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, коментуючи оприлюднені Міністерством фінансів дані.

За січень-жовтень 2026 року доходи загального фонду державного бюджету України становили 2,71 трлн грн.
Держбюджет України недоотримав 442 млрд грн
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За словами парламентарки, Мінфін повідомив загальну суму надходжень, але не навів порівняння з плановими показниками. Южаніна звернула увагу, що найбільше відставання припадає на міжнародну грантову допомогу: за десять місяців Україна отримала 670,3 млрд грн — близько 65% від запланованого обсягу.

Однак проблеми є не лише з міжнародним фінансуванням. Податкові надходження виявилися на 76 млрд грн нижчими за план.

Найбільше відставання за окремими статтями доходів депутатка навела за такими напрямами:

  • 47,5 млрд грн — ПДВ з імпортованих товарів;

  • 44,7 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг після відшкодування;

  • 25 млрд грн — акцизний податок. Зокрема, недобір внутрішнього акцизу становить майже 30 млрд грн, частину якого компенсували надходження від акцизу з імпорту;

  • 9 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств;

  • 1,1 млрд грн — ввізне та вивізне мито.

Сукупне відставання за цими статтями становить 127,3 млрд грн. Частину недобору вдалося компенсувати завдяки перевиконанню за іншими джерелами доходів. Зокрема, надходження від податку на прибуток підприємств перевищили план на 32,9 млрд грн.

Читайте також: Звідки взяли гроші на нові виплати: Южаніна звернула увагу на перерозподіл 17,5 млрд грн


Проблеми потребують аналізу вже зараз

Южаніна вимагає від Міністерства фінансів пояснити причини невиконання дохідної частини бюджету, оцінити обсяг коштів, які реально надійдуть до кінця року, та спрогнозувати вплив недобору на фінансування державних видатків.

Окремо депутатка наголосила, що ці показники мають бути враховані під час розгляду державного бюджету на 2027 рік. На її думку, парламент повинен отримати відповіді щодо ситуації з доходами ще до ухвалення кошторису на наступний рік.

Як ми писали: Звідки взялися €70 млрд для України: депутатка вимагає від уряду пояснити, на що потрібні гроші

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
nitrous2000
nitrous2000
16 листопада 2026, 18:08
#
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