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6 липня 2026, 9:10

Volkswagen відмовляється від дизеля: яка модель першою залишиться без TDI

Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів. Першою моделлю марки, яка залишиться без версії TDI, стане нове покоління кросовера T-Roc, пише Avtomir.ua.

Volkswagen починає поступово відмовлятися від дизельних двигунів у європейській лінійці легкових автомобілів.

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Що відомо

Замість дизельних моторів новий T-Roc вперше отримає самозарядну гібридну силову установку. Згодом аналогічна технологія повинна з’явитися і в Volkswagen Golf, який також традиційно був одним із головних носіїв дизельних двигунів у модельній лінійці бренду.

Причина зміни стратегії лежить на поверхні: нові екологічні вимоги в Європі роблять розробку та сертифікацію дизельних моторів дедалі дорожчою і менш вигідною для виробників. Особливо це стосується майбутніх норм Euro 7, які суттєво підвищують вимоги до викидів шкідливих речовин.

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Саме тому Volkswagen розглядає сучасні гібридні силові установки як проміжний етап між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричними автомобілями. За попередніми оцінками, нові гібридні системи зможуть забезпечити витрату пального, близьку до показників сучасних дизелів.

Водночас повного зникнення дизельних двигунів у Volkswagen найближчим часом не буде. Вони ще певний час залишатимуться у великих моделях концерну, де високий крутний момент і економічність на великих пробігах досі залишаються важливими аргументами для покупців.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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