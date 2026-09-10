У серпні український автопарк поповнили майже 3,9 тис. гібридних легкових автомобілів HEV і PHEV. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
10 вересня 2026, 12:01
Українці стали частіше купувати гібриди: які моделі стали найпопулярнішими
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Скільки було нових авто
Частка нових автомобілів серед зареєстрованих гібридів у серпні становила 42%. Для порівняння, у серпні 2025 року нові авто займали 56% цього сегмента.
Тобто ринок гібридів зріс, але частка нових машин у ньому зменшилася.
Найпопулярніші нові гібриди
У сегменті нових гібридних легковиків лідером залишається Toyota RAV-4.
У серпні українці зареєстрували 430 таких авто.
До трійки найпопулярніших нових гібридів також увійшли:
- Toyota RAV-4 — 430 од.;
- Toyota Yaris Cross — 153 од.;
- Toyota Camry — 133 од.
Найпопулярніші вживані гібриди
Серед імпортованих гібридних авто з пробігом перше місце посів Ford Fusion US.
У серпні в Україні зареєстрували 138 таких автомобілів.
До лідерської трійки також увійшли:
- Ford Fusion US — 138 од.;
- Ford Escape — 129 од.;
- Kia Niro — 121 од.
Джерело: Мінфін
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