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16 листопада 2026, 17:20

НБУ випустить три нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень: їх присвятили трьом областям

Нові монети присвятили трьом західним областям України. На їхньому реверсі зобразили стилізовану мапу країни з виокремленими регіонами. Кожну монету випустять тиражем два мільйони штук, а частину накладу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет.

Нові монети присвятили трьом західним областям України.
Львівщина, Тернопільщина та Буковина: НБУ випустить нові пам’ятні монети. ФОТО: bank.gov.ua
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Національний банк України 16 листопада 2026 року вводить в обіг три нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, ці монети мають нагадувати про єдність країни, попри відмінності між її регіонами.

За його словами, кожна область, громада та її мешканці роблять внесок у спільну стійкість і боротьбу за незалежність. Саме цю єдність Національний банк прагне відобразити в тематичній серії.

Як виглядатимуть нові монети

Усі три монети матимуть номінал 10 гривень. Їх виготовлять зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс буде однаковим для всіх трьох монет і відповідатиме дизайну обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розмістять номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зобразять стилізовану мапу України з окресленими адміністративними межами. На кожній монеті окремо виділять область, якій вона присвячена: Львівську, Тернопільську або Чернівецьку.

Дизайн реверсу розробила Олександра Кучинська. Художник аверсу та скульптор — Володимир Дем’яненко.

Скільки монет випустять і де їх можна буде придбати

У готівковий обіг поступово надійде по два мільйони монет кожного виду.

Частину тиражу сформують у спеціальні ролики. У кожному буде по 25 монет, а загальний тираж таких роликів становитиме 15 тисяч штук.

Монети будуть законним платіжним засобом на всій території України. Ними можна буде розраховуватися без обмежень за номіналом 10 гривень, а також використовувати для зарахування на рахунки та вклади й проведення платіжних операцій.

НБУ забезпечуватиме монетами банки та інкасаторські компанії, які передаватимуть їх клієнтам.

Придбати спеціально оформлені ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та в банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажу опублікують на офіційних сайтах магазину НБУ та банків.

Які регіони вже представлені в серії

Серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом», присвячену єдності України та її адміністративно-територіальному устрою, Національний банк започаткував у грудні 2025 року.

До неї вже увійшли монети, присвячені Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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