Державний Ощадбанк із 10 грудня 2026 року змінює тарифи на карткові операції, пов'язані з гральним бізнесом. Комісія за такі платежі становитиме від 1% до 2% залежно від країни проведення операції. Крім того, банк анонсував запуск доставки платіжних карток в Україні та за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Ощадбанк із 10 грудня 2026 року змінює тарифи на карткові операції

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Зміни стосуються тарифів на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток та договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

За які операції стягуватимуть комісію

Нові тарифи застосовуватимуться до операцій із кодом MCC 7995, який використовують для платежів, пов'язаних із гральним бізнесом.

Зокрема, йдеться про:

перекази букмекерським компаніям;

розрахунки в казино та інших гральних закладах;

платежі в онлайн-казино;

купівлю лотерейних білетів та інші операції відповідної категорії.

Розмір комісії залежатиме від місця проведення платежу.

За операції в Україні з використанням власних коштів банк стягуватиме 1% від суми.

За операції за кордоном комісія становитиме 2%.

Наприклад, якщо клієнт витратить на відповідну операцію 1 000 грн власних коштів, комісія становитиме 10 грн в Україні або 20 грн за кордоном.

Водночас проводити такі платежі за рахунок кредитних коштів банк не дозволятиме — як в Україні, так і за її межами.

Нові комісії не поширюються на всі карткові розрахунки. Вони стосуються саме операцій із кодом MCC 7995.

Скільки коштуватиме доставка карток

Окремо Ощадбанк анонсував запуск сервісу доставки миттєвих платіжних карток через поштового оператора.

Послуга буде доступна клієнтам із тарифними пакетами MORE, «Мій рахунок», «Моя картка» та «Зарплатний Нормальний».

Вказані тарифи включають ПДВ. Комісія списуватиметься одноразово з рахунку після замовлення картки.

Однак до 30 червня 2027 року доставка буде безкоштовною.

Водночас Ощадбанк поки не назвав точної дати запуску нового сервісу. Про технічну можливість замовлення карток та порядок оформлення доставки банк повідомить окремо на офіційному сайті й у мобільному застосунку.

Зміни до тарифів набувають чинності 10 грудня 2026 року.

З повним переліком змін можна ознайомитися в розділі тарифів на картки Ощадбанку або у відділеннях банку.