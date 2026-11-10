Укрпошта готує власний банк: на що планують спрямувати понад 325 млн грн

Укрпошта робить черговий крок до створення власного банку. Компанія оголосила тендер на закупівлю та впровадження банківського програмного забезпечення з очікуваною вартістю 325,5 млн грн без ПДВ. Спочатку система працюватиме для фінансової компанії, після чого її планують адаптувати для банківської установи.

Тендер оприлюднили 6 листопада 2026 року в системі Prozorro.

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Закупівля охоплює програмне забезпечення та ліцензії на його використання, перенесення даних, доопрацювання й технічну підтримку. Надання послуг передбачене до 31 грудня 2031 року.

Найбільший обсяг робіт припадає на впровадження системи для фінансової компанії: на це заклали 30 тис. людино-годин. Ще 5 тис. годин передбачено для адаптації системи до роботи банку та 5 тис. для додаткових доопрацювань. На дослідження бізнес-процесів відведено 2,5 тис. години.

Закупівля також передбачає 16 послуг із технічної підтримки, оновлення та супроводу програмного забезпечення. Зокрема, систему мають адаптувати до регуляторних вимог Національного банку України.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 листопада 2026 року. Переможця визначатимуть за ціною.

Як Укрпошта планує створити власний банк

Про створення «Укрпошта Банку» Міністерство розвитку громад та територій повідомляло ще в січні 2025 року. Його планували запустити у форматі банку фінансової інклюзії зі спеціальною обмеженою банківською ліцензією. Серед передбачених послуг були відкриття рахунків, платежі та соціальні виплати, зокрема з можливістю обслуговування клієнтів удома.

Правову основу для такої моделі створив закон № 4465-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 червня 2025 року. Він набув чинності 26 червня 2026 року та визначив правила роботи банків фінансової інклюзії.

Такі установи зможуть обслуговувати фізичних осіб, суб'єктів господарювання, громадські та благодійні організації, а також органи державної влади й місцевого самоврядування. Для клієнтів із числа суб'єктів господарювання, громадських і благодійних організацій встановлено обмеження річного доходу на рівні еквівалента 5 млн євро, за винятком передбачених законом випадків.

Чому Укрпошта не змогла використати PINbank

Спочатку Укрпошта розглядала можливість створення банку на базі PINbank. У січні 2025 року уряд ухвалив рішення про передачу його акцій Міністерству розвитку громад та територій із подальшою передачею поштовому оператору. Проте 19 лютого 2026 року Національний банк визнав PINbank неплатоспроможним.

Після цього Укрпошта продовжила працювати над проєктом. 24 лютого 2026 року генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив Інтерфакс-Україна, що серед можливих варіантів залишаються передача Укрпошті іншого чинного банку або отримання власної банківської ліцензії.

За словами Смілянського, компанія продовжує працювати над питанням отримання ліцензії, хоча має певні розбіжності з регулятором щодо проєкту поштового банку.

Закупівля програмного забезпечення не означає, що Укрпошта вже отримала право на банківську діяльність. Для цього компанії необхідно отримати обмежену банківську ліцензію Національного банку України.

Які цифрові сервіси розвиває Укрпошта

Паралельно з підготовкою до створення банку Укрпошта розширює можливості свого мобільного застосунку. У вересні 2026 року компанія додала в «Укрпошта 2.0» оплату відправлень, післяплати та митних платежів за міжнародні посилки. Користувачі також можуть переадресовувати посилки, змінювати отримувача та продовжувати термін зберігання.

У жовтні Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет» із товарами повсякденного попиту. Покупцям доступні близько 10 млн товарів від продавців маркетплейсу з безкоштовною доставкою до відділень поштового оператора по всій Україні. У партнерстві Kasta відповідає за технологічну платформу, продавців та асортимент, а Укрпошта забезпечує доставку.

Раніше компанія також повідомляла про плани запустити доставку до поштоматів та оплату відправлень безпосередньо через них.