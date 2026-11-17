Українці, яким банк пробачив кредит , у деяких випадках повинні сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальна ставка становить 23% оподатковуваної суми боргу. Водночас якщо банк списав лише відсотки, штрафи або пеню, податкові зобов'язання за загальним правилом не виникають. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Українці, яким банк пробачив кредит, у деяких випадках повинні сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

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Податківці пояснили, що прощення кредиту не завжди означає повне звільнення від фінансових зобов'язань. За певних умов анульована основна сума боргу вважається додатковим благом, тобто доходом позичальника.

Коли потрібно сплачувати податки

Якщо банк за власним рішенням списав основну суму кредиту до закінчення строку позовної давності, вона може включатися до оподатковуваного доходу фізичної особи.

Проте законодавство передбачає неоподатковуваний поріг — 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому борг було прощено.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тому неоподатковуваний поріг дорівнює 2 161,75 грн.

Якщо основна сума прощеного боргу не перевищує цей розмір, податки не сплачуються.

Якщо ж вона більша, виникає оподатковуваний дохід. За роз'ясненням ДПС у Закарпатській області, оподаткуванню підлягає частина основного боргу, що перевищує встановлений поріг.

Наприклад, якщо банк у 2026 році пробачив 10 тис. грн основного боргу, розрахунок буде таким:

Неоподатковувана сума — 2 161,75 грн.

Оподатковуваний дохід — 7 838,25 грн.

ПДФО (18%) — 1 410,89 грн.

Військовий збір (5%) — 391,91 грн.

Разом до сплати — 1 802,80 грн.

Це умовний приклад для стандартного випадку прощення основного боргу без застосування спеціальних податкових звільнень.

Хто має сплатити податки

За правилами Податкового кодексу, обов'язок декларування та сплати податків залежить від того, чи повідомив банк позичальника про списання боргу належним чином.

Банк може повідомити клієнта одним із трьох способів:

Надіслати рекомендований лист із повідомленням про вручення.

Укласти з позичальником відповідний договір.

Особисто вручити повідомлення під підпис.

Якщо банк виконав ці вимоги, людина повинна самостійно задекларувати оподатковуваний дохід та сплатити ПДФО і військовий збір.

Якщо ж кредитор не повідомив позичальника у встановленому порядку, обов'язки податкового агента покладаються на сам банк.

Коли списаний кредит не оподатковується

ДПС нагадує, що не всі види списаної заборгованості вважаються оподатковуваним доходом.

Зокрема, за умов, визначених Податковим кодексом, податки не нараховуються на:

Основну суму прощеного кредиту в межах неоподатковуваного порогу.

Прощені відсотки, комісії, штрафи та пеню.

Основний борг за окремими валютними іпотечними кредитами, забезпеченими житловою нерухомістю.

Окремі суми заборгованості, анульовані відповідно до законодавства про споживче кредитування.

Спеціальні правила також діють для фізичних осіб, яких суд звільняє від боргів у процедурі неплатоспроможності.

Тому перед сплатою податків необхідно з'ясувати, яку саме частину заборгованості анулював банк: тіло кредиту, відсотки чи штрафні санкції.

Коли подавати декларацію

Якщо оподатковуваний борг пробачили у 2026 році, позичальник повинен подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2027 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2027 року, з урахуванням правил перенесення граничних строків.

Якщо ж анульована сума не оподатковується або банк належним чином виконав обов'язки податкового агента, подавати декларацію лише через списання кредиту не потрібно.

Водночас необхідність декларування може виникати з інших підстав, наприклад у разі отримання доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Особливі правила для іпотеки

Із 1 січня 2026 року в Україні діють уточнені правила оподаткування боргів, анульованих у процедурі неплатоспроможності фізичних осіб. Відповідні зміни внесено законом № 4698-IX. Зокрема, закон уточнив умови оподаткування основної суми заборгованості під час виконання фінансовою установою судового рішення про звільнення людини від боргів.

Окремий механізм передбачений для оподатковуваного боргу за кредитом на придбання житла. Відповідно до підпункту 164.2.17 Податкового кодексу, позичальник може розстрочити сплату податкового зобов'язання на три роки, починаючи з року його декларування. Для цього разом із декларацією необхідно подати заяву та документи банку, що підтверджують прощену суму.

Таким чином, позичальнику варто отримати від банку документ із розшифруванням списаної заборгованості та перевірити, чи виникає оподатковуваний дохід. Сам факт закриття кредиту ще не означає, що податкові зобов'язання відсутні.