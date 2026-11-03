Засновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів зі смартфоном в авіарежимі і поставив Україну вище за Швейцарію

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів із телефоном в авіарежимі, щоб зменшити цифрове стеження та менше часу витрачати на безцільне гортання стрічок. Про свій досвід він розповів у дописі про цифровий мінімалізм, пояснив, як змінив використання смартфона, соціальних мереж і криптовалютних сервісів.

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Firefly замість звичайної стрічки X

Бутерін залишив можливість підключатися до інтернету через Wi-Fi, але вимкнув мобільний зв'язок. За його словами, це допомагає обмежити обсяг даних про переміщення, які може отримувати мобільний оператор. Водночас відсутність постійного підключення робить телефон менш привабливим для безцільного перегляду контенту.

Для роботи із соцмережею X він використовує Firefly. Цей клієнт дає змогу читати дописи й публікувати власні, але не пропонує звичної нескінченної стрічки рекомендацій. Бутерін зазначив, що без такого механізму йому комфортніше користуватися соцмережею.

Криптооперації — через командний рядок

Ще одна зміна стосується роботи з криптовалютними сервісами. Бутерін переносить частину операцій із вебсайтів у командний рядок — інтерфейс, у якому користувач вводить текстові команди замість натискання кнопок на сторінці.

Зокрема, для оновлення даних ENS він використовує інструмент, створений за допомогою штучного інтелекту. ENS — це сервіс Ethereum Name Service, який дає змогу пов'язувати зручні для читання імена з адресами в блокчейні.

Такий підхід має і безпекову перевагу. Навіть справжній сайт може стати небезпечним, якщо його сервер зламають і підмінять код, який отримує користувач. Використання локальних інструментів для окремих операцій дає змогу зменшити залежність від вебінтерфейсів, хоча саме по собі не гарантує повного захисту.

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Чому Бутеріну сподобався Wi-Fi в Україні

Під час подорожей Бутерін звернув увагу на велику кількість відкритих точок Wi-Fi в українських містах. У своєму особистому рейтингу доступності бездротового інтернету він навіть поставив Україну вище за Швейцарію.

Його експеримент показує, що цифровий мінімалізм не обов'язково означає повну відмову від смартфона чи інтернету. Ідеться радше про контроль над підключенням, свідомий вибір застосунків і скорочення функцій, які заохочують користувача постійно повертатися до екрана.

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