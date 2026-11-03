Засновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів зі смартфоном в авіарежимі і поставив Україну вище за Швейцарію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 8:49

Засновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів зі смартфоном в авіарежимі і поставив Україну вище за Швейцарію

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів із телефоном в авіарежимі, щоб зменшити цифрове стеження та менше часу витрачати на безцільне гортання стрічок. Про свій досвід він розповів у дописі про цифровий мінімалізм, пояснив, як змінив використання смартфона, соціальних мереж і криптовалютних сервісів.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів із телефоном в авіарежимі, щоб зменшити цифрове стеження та менше часу витрачати на безцільне гортання стрічок.
Бутеріну сподобалося в Україні
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Firefly замість звичайної стрічки X

Бутерін залишив можливість підключатися до інтернету через Wi-Fi, але вимкнув мобільний зв'язок. За його словами, це допомагає обмежити обсяг даних про переміщення, які може отримувати мобільний оператор. Водночас відсутність постійного підключення робить телефон менш привабливим для безцільного перегляду контенту.

Для роботи із соцмережею X він використовує Firefly. Цей клієнт дає змогу читати дописи й публікувати власні, але не пропонує звичної нескінченної стрічки рекомендацій. Бутерін зазначив, що без такого механізму йому комфортніше користуватися соцмережею.

Криптооперації — через командний рядок

Ще одна зміна стосується роботи з криптовалютними сервісами. Бутерін переносить частину операцій із вебсайтів у командний рядок — інтерфейс, у якому користувач вводить текстові команди замість натискання кнопок на сторінці.

Зокрема, для оновлення даних ENS він використовує інструмент, створений за допомогою штучного інтелекту. ENS — це сервіс Ethereum Name Service, який дає змогу пов'язувати зручні для читання імена з адресами в блокчейні.

Такий підхід має і безпекову перевагу. Навіть справжній сайт може стати небезпечним, якщо його сервер зламають і підмінять код, який отримує користувач. Використання локальних інструментів для окремих операцій дає змогу зменшити залежність від вебінтерфейсів, хоча саме по собі не гарантує повного захисту.

Читайте також: Забудьте про Ethereum: куди тихо перетікають мільярди криптоінвесторів

Чому Бутеріну сподобався Wi-Fi в Україні

Під час подорожей Бутерін звернув увагу на велику кількість відкритих точок Wi-Fi в українських містах. У своєму особистому рейтингу доступності бездротового інтернету він навіть поставив Україну вище за Швейцарію.

Його експеримент показує, що цифровий мінімалізм не обов'язково означає повну відмову від смартфона чи інтернету. Ідеться радше про контроль над підключенням, свідомий вибір застосунків і скорочення функцій, які заохочують користувача постійно повертатися до екрана.

Як ми писали: Ethereum-кит вклав $56 тисяч у 2017 році й отримав близько 15 600% прибутку

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
vPrirech
vPrirech
3 листопада 2026, 10:19
#
Походу для Виталика это действительно достижение. То ли еще будет, когда ему кто-то покажет сколько других интересных кнопочек есть в меню с настройками.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 378 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами