Син подарував матері квартиру, а вона має сплатити 345 тис. грн: коли діє податок 23%

Українці, які отримують у подарунок нерухомість від близьких родичів, що мають статус податкових нерезидентів України, повинні сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальна ставка становить 23% вартості подарованого майна. При цьому ступінь споріднення не має значення. Таку позицію Державна податкова служба підтвердила в індивідуальній податковій консультації від 14 вересня 2026 року № 5447/ІПК/08−01−24−07−06. Про це пише податковий юрист Вадим Оксентюк.

Українці, які отримують у подарунок нерухомість від близьких родичів, що мають статус податкових нерезидентів України, повинні сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

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Наприклад, якщо син, який працює в Польщі та має статус податкового нерезидента України, подарує матері квартиру вартістю 1,5 млн грн, їй доведеться сплатити 345 тис. грн податків.

Однак сам факт проживання або роботи сина за кордоном ще не означає, що він втратив українське податкове резидентство. Саме від цього залежить, чи виникне податкове зобов'язання.

Коли за подаровану квартиру потрібно платити податки

Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, подарунки між членами сім'ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, якщо обидві сторони є податковими резидентами України. Військовий збір у такому випадку також не сплачується.

До першого ступеня споріднення належать батьки, діти, чоловік і дружина. До другого — рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.

Однак якщо дарувальник або одержувач подарунка є нерезидентом України, застосовуються інші правила.

Підпункт 174.2.3 Податкового кодексу передбачає оподаткування таких операцій за ставкою 18% ПДФО. Додатково сплачується військовий збір у розмірі 5%.

Податок нараховується незалежно від того, чи подарувала квартиру стороння людина, чи найближчий родич.

У вересневій індивідуальній податковій консультації № 5447 ДПС підтвердила, що подарунок від нерезидента оподатковується за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору незалежно від ступеня споріднення.

При цьому обов'язок сплати податків покладається на людину, яка отримує подарунок.

Наприклад, якщо оціночна вартість квартири становить 1,5 млн грн, сума платежів буде такою:

ПДФО 18% — 270 тис. грн.

Військовий збір 5% — 75 тис. грн.

Разом — 345 тис. грн.

Водночас якщо син і мати залишаються податковими резидентами України, дарування квартири між ними оподатковується за нульовою ставкою.

Як визначають податкове резидентство

Одне з основних питань — чи вважається українець, який тривалий час працює або проживає за кордоном, податковим нерезидентом.

У липневій індивідуальній консультації № 4140/ІПК/99−00−24−03−03 ДПС розглянула ситуацію громадянина України, який тимчасово проживає в Литві, але має родинні та майнові зв'язки в Україні.

Податківці пояснили, що визначення резидентського статусу здійснюється відповідно до підпункту 14.1.213 Податкового кодексу.

Враховуються насамперед місце постійного проживання та центр життєвих інтересів — тобто країна, з якою людина має тісніші особисті й економічні зв'язки.

Якщо визначити центр життєвих інтересів неможливо, застосовується критерій перебування в Україні не менше 183 днів протягом податкового року.

Якщо попередні критерії не дозволяють визначити статус, враховується громадянство.

У консультації ДПС також зазначила, що фізична особа самостійно визначає свій податковий статус відповідно до законодавства.

Водночас це не означає, що людина може довільно обрати країну резидентства. Її статус має відповідати фактичним обставинам, а позицію необхідно бути готовим підтвердити документами.

Тому навіть тривале перебування в Польщі, Литві чи іншій країні саме по собі не є безумовною підставою для втрати статусу податкового резидента України.

Що потрібно знати перед даруванням

Порядок сплати податків залежить і від того, хто саме отримує подарунок.

Якщо нерухомість отримує нерезидент України, податки потрібно сплатити до нотаріального оформлення договору дарування. Без підтвердження сплати нотаріус не зможе посвідчити угоду.

Якщо ж подарунок від нерезидента отримує резидент України, оподатковуваний дохід за загальним правилом відображається в річній податковій декларації. Якщо податки сплачені до нотаріального оформлення, окремий обов'язок декларування лише через цю операцію може не виникати.

Перед укладенням договору сторонам необхідно перевірити податковий статус, підготувати документи, що підтверджують споріднення, та визначити вартість подарованого майна для цілей оподаткування.

Чи можна уникнути податку

Як раніше писав «Мінфін», у 2026 році оподаткування операцій із нерухомістю залежить не лише від виду угоди, а й від податкового статусу її учасників.

Під час дарування або спадкування майна між резидентами України, які є близькими родичами, діє нульова ставка. Якщо ж одна зі сторін має статус нерезидента, загальне податкове навантаження може досягати 23%.

При цьому зміна предмета подарунка не обов'язково дозволяє уникнути податків. Якщо замість квартири родич-нерезидент подарує гроші на її придбання, до такого подарунка також можуть застосовуватися правила статті 174 Податкового кодексу.

Тому перед передачею нерухомості або значних сум грошей між родичами, які проживають у різних країнах, доцільно перевірити податкове резидентство обох сторін та за необхідності отримати індивідуальну податкову консультацію. Вона дозволить з'ясувати наслідки конкретної операції до підписання договору.