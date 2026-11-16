Goldman Sachs прогнозує надлишок нафти у 2027 році: ціни Brent можуть впасти до $78

Світовий нафтовий ринок у 2027 році може зіткнутися зі значним надлишком пропозиції, що створить умови для зниження цін. За даними Bloomberg, такий прогноз оприлюднили аналітики Goldman Sachs. За їхнім базовим сценарієм, видобуток нафти перевищуватиме кінцеве споживання приблизно на 2 млн барелів на добу навіть з урахуванням можливих перебоїв із постачанням.

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Банк очікує, що середня ціна нафти Brent у 2027 році становитиме $88 за барель, а до кінця року знизиться до $78. Аналітики пояснюють це поступовим зникненням геополітичної премії — додаткової вартості, яку ринок закладає в нафту через ризик перебоїв із постачанням.

Скільки коштує нафта зараз

На торгах 16 листопада котирування залишалися поблизу позначки $95 за барель Brent і $88 за барель американської WTI. За даними Reuters, станом на 04:27 за Гринвічем Brent коштувала $95,30, а WTI — $88,34. Пізніші доступні котирування протягом дня також показували рівні близько $96,5 і $89,2 відповідно; ф'ючерсні ціни можуть змінюватися протягом торгової сесії.

Таким чином, прогноз Goldman Sachs передбачає, що середня ціна Brent наступного року буде приблизно на 8% нижчою за ранковий рівень 16 листопада. До грудня 2027 року котирування можуть опуститися приблизно на 18% від цього рівня.

Водночас аналітики не виключають короткострокових стрибків цін: ризики для постачання з Близького Сходу залишаються високими.

Чому на ринку формується надлишок нафти

Однією з причин зміни балансу є поступове відновлення експорту з Близького Сходу після перебоїв, спричинених війною США та Ірану. Постачальники змогли частково перенаправити потоки через альтернативні маршрути, а перевезення через Ормузьку протоку поступово відновлюються.

Goldman Sachs очікує, що у 2027 році постачання з Близького Сходу перевищить середній рівень 2025 року завдяки адаптації логістики, зокрема перевалці нафти з судна на судно та розширенню трубопровідних маршрутів. Водночас зростання видобутку в інших регіонах, за оцінкою банку, буде обмеженим.

Додатковий сигнал про зміну ринкового балансу надійшов від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). За його прогнозом, у четвертому кварталі 2026 року світова пропозиція нафти становитиме в середньому 105 млн барелів на добу — на 1,7 млн барелів більше за очікуваний попит. Раніше агентство прогнозувало дефіцит.

МЕА також повідомило, що до кінця лютого на ринок надійде 71 млн барелів із запасів, які країни-учасниці погодилися вивільнити з надзвичайних резервів. Серед них — 15 млн барелів дизельного пального.

Китайський попит більше не підтримує ціни

Ще один чинник, який може обмежувати зростання нафтових котирувань, — слабший попит у Китаї. За оцінкою Goldman Sachs, використання автомобільного пального в країні скоротиться настільки, що зменшить попит на нафту приблизно на 400 тис. барелів на добу.

Аналітики банку вважають, що загальний попит Китаю на нафту міг досягти піку ще у 2025 році. Це важливий сигнал для ринку, оскільки країна залишається найбільшим імпортером сирої нафти у світі.

Остання статистика також свідчить про послаблення переробки. За даними Національного бюро статистики Китаю, у жовтні обсяги перероблення нафти на місцевих НПЗ зменшилися на 2% порівняно з вереснем і на 8,1% у річному вимірі. За розрахунками Reuters, це разом зі збільшенням внутрішнього видобутку та імпорту могло сприяти накопиченню запасів сирої нафти.

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Геополітичні ризики все ще можуть підняти ціни

Попри очікування профіциту, Goldman Sachs застерігає, що ринок залишатиметься чутливим до ситуації на Близькому Сході. Нові атаки на танкери, пошкодження нафтової інфраструктури або повторне обмеження руху через Ормузьку протоку можуть знову підвищити ризикову премію в цінах.

Зокрема, 16 листопада іранські державні медіа повідомили про займання нафтового танкера після ймовірного підриву на морській міні на схід від Ормузької протоки. Reuters не змогло незалежно підтвердити цю інформацію.

Отже, прогноз Goldman Sachs не означає, що нафта почне дешевшати безперервно. У короткостроковій перспективі котирування можуть зростати через воєнні ризики та проблеми з логістикою. Однак якщо постачання з Близького Сходу стабілізується, а попит у Китаї залишатиметься слабким, у 2027 році надлишок пропозиції може стати головним чинником тиску на ринок.

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