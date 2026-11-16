ЄС готує для України €45 млрд на 2027 рік: які чотири країни відмовляються фінансувати допомогу

Європейська комісія планує спрямувати Україні ще €45 млрд у 2027 році в межах кредитної програми загальним обсягом €90 млрд. Однак чотири країни Євросоюзу — Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія — заявили, що не хочуть брати участь у подальшому фінансуванні Києва. Про це пов ідомляє Forbes Україна з посилання на FT.

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Це ускладнює переговори щодо кредитної програми, адже для погодження відповідних рішень потрібна підтримка всіх 27 держав ЄС.

За оцінкою Єврокомісії, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить близько €70 млрд. ЄС готовий покрити приблизно дві третини цієї суми, а решту очікує від інших західних партнерів.

За інформацією Financial Times, пропозицію щодо виділення €45 млрд країнам-членам мають представити 18 листопада. Водночас Єврокомісія вже 30 жовтня зробила важливий крок для погодження фінансування: ухвалила пропозицію щодо надання Україні решти кредиту на 2027 рік. Йдеться не про окрему нову програму, а про другу частину раніше погодженого Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026−2027 роки.

На що спрямують кошти

Згідно з пропозицією Єврокомісії, із €45 млрд на 2027 рік:

до €13,3 млрд передбачено на бюджетну підтримку України — через Ukraine Facility та макрофінансову допомогу;

€31,7 млрд мають спрямувати на посилення оборонних спроможностей і розвиток українського оборонного виробництва.

Бюджетна допомога супроводжуватиметься умовами щодо верховенства права, боротьби з корупцією, економічної стійкості та захисту фінансових інтересів ЄС.

Механізм передбачає, що Євросоюз залучає кошти на міжнародних ринках запозичень, а гарантією для кредиторів виступає бюджетний резерв ЄС. Таким чином, фінансування не залежить безпосередньо від того, чи готова кожна окрема країна надати Україні двосторонній кредит.

Які країни виступають проти

Чехія, Словаччина та Угорщина раніше домоглися звільнення від витрат на обслуговування відсотків за попередньою позикою. Тепер до них приєдналася Болгарія — усі чотири держави заявили про небажання брати участь у майбутньому фінансуванні України.

Водночас ці країни отримують із бюджету ЄС більше коштів, ніж сплачують до нього. Саме на цю обставину звертає увагу Німеччина, яка є найбільшим чистим платником до бюджету Євросоюзу та одним із головних європейських донорів України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що підтримка України має бути спільною відповідальністю всіх членів ЄС. Минулого тижня він пригрозив заблокувати затвердження наступного семирічного бюджету Євросоюзу на 2028−2034 роки, якщо всі держави не долучаться до фінансування Києва.

У такий спосіб Берлін фактично пов'язав два питання — допомогу Україні та погодження довгострокового бюджету ЄС. Обидва потребують одностайної підтримки країн-членів.

Однак така тактика викликає застереження навіть серед союзників України. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін висловив сумніви щодо доцільності прив'язки фінансування Києва до бюджетних переговорів.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш також виступив проти такого підходу. У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти він заявив, що майбутня допомога Україні не повинна ставати умовою для ухвалення бюджету ЄС.

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Коли можуть ухвалити рішення

Переговори щодо кредиту Україні та наступного семирічного бюджету ЄС фактично об'єдналися в один політичний процес. Європейські лідери мають обговорити обидва питання на саміті в Брюсселі 26−27 листопада. Рішення щодо фінансування України планують ухвалити до кінця року.

У Брюсселі та Берліні побоюються, що надалі забезпечувати стабільну допомогу Києву буде складніше через політичні зміни в країнах ЄС. Зокрема, найближчими роками вибори мають відбутися в Іспанії, Франції, Італії та Польщі. У Франції ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яка має сильні позиції в опитуваннях напередодні президентських виборів, заявляла про намір припинити підтримку України в разі приходу до влади.

Для України своєчасне погодження €45 млрд має принципове значення: ці кошти повинні закрити значну частину прогнозованого дефіциту зовнішнього фінансування у 2027 році. Водночас політичні суперечки всередині ЄС показують, що навіть уже погоджені фінансові механізми потребують подальших рішень і підтримки держав-членів.

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