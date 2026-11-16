Британські банки стежать за оплатою спортзалів: чому пропущений абонемент може стати сигналом зростання проблемних кредитів

Аналітики британських банків почали звертати увагу на незвичний показник споживчого добробуту — невдалі платежі за абонементи у спортзали. Як повідомляє Bloomberg, зростання кількості таких операцій може свідчити, що домогосподарства відчувають дедалі більший тиск на бюджети та скорочують необов'язкові витрати.

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Аналітик RBC Capital Markets Бенджамін Томс, який відстежує фінансові результати NatWest і Lloyds Banking Group, звернув увагу на збільшення кількості невдалих списань за абонементи у фітнес-клуби. За його логікою, коли люди починають відчувати нестачу грошей, вони можуть насамперед припинити оплачувати послуги, без яких можна обійтися, — зокрема спортзал.

За даними Управління національної статистики Великої Британії (ONS), у вересні 2026 року частка невдалих прямих списань за послуги фітнес-клубів сягнула 6,6%. Роком раніше вона становила 5,7%. Показник зростав п'ять місяців поспіль і став одним із найбільш помітних серед категорій регулярних платежів.

Чому банки аналізують оплату спортзалів

Абонемент у спортзал — приклад регулярної, але необов'язкової витрати. На відміну від іпотеки, комунальних платежів чи кредиту, її можна скасувати або тимчасово не оплачувати без негайних юридичних наслідків. Саме тому поведінка клієнтів у цій категорії може показувати, як змінюється їхній фінансовий стан.

Якщо людина починає пропускати оплату фітнес-клубу, це ще не означає, що вона не здатна обслуговувати кредит. Але коли кількість таких випадків зростає, це може бути ознакою того, що домогосподарства вже скорочують витрати або не мають достатнього залишку на рахунку в день автоматичного списання.

Для банків цей сигнал цікавий у контексті оцінки ризиків за кредитними картками та незабезпеченими споживчими позиками. Такі кредити зазвичай чутливіші до погіршення фінансового становища позичальників, ніж іпотека, яка має заставу у вигляді нерухомості.

Водночас не всі аналітики вважають оплату спортзалів репрезентативним показником для всього населення. Аналітик JPMorgan Chase Шил Шах зауважує, що абонементи у фітнес-клуби частіше мають молодші позичальники. Тому зміни в цій категорії можуть краще відображати стан клієнтів із кредитними картками та персональними позиками, ніж усіх іпотечних позичальників.

Хто ходить у спортзали у Великій Британії

За даними звіту UK Health & Fitness Market Report 2026, членами фітнес-клубів у Великій Британії є 12,2 млн людей віком від 16 років. Це приблизно 18% відповідного населення. У 2025 році клуби зафіксували 679 млн відвідувань — на 10% більше, ніж роком раніше. Загальний дохід сектору сягнув 6,5 млрд фунтів стерлінгів.

Водночас членство у спортзалах нерівномірно розподілене між віковими групами. За дослідженням ukactive та Deloitte, найбільш активно фітнес-клубами користуються молодші дорослі:

серед людей віком 25−34 роки членами спортзалів або спортивних центрів були 48%;

у групі 16−24 роки — 47%;

серед людей 35−54 років — 27%;

у віці 55−64 роки — 13%;

серед людей 65−74 років — 9%.

Отже, спортзал — не універсальний показник фінансового стану всіх британських домогосподарств. Він насамперед відображає платіжну поведінку тієї частини населення, яка частіше користується комерційними фітнес-послугами. Це важливе обмеження для інтерпретації банківських ризиків.

Чи справді британці почали економити на спорті

Загальна картина не свідчить про масову відмову від тренувань. Навпаки, кількість членів фітнес-клубів у країні досягла рекордного рівня, а відвідуваність продовжує зростати.

Проте дослідження PureGym UK Fitness Report 2025/26 показує, що фінансові обмеження вже впливають на поведінку частини споживачів. 44% опитаних заявили, що скоротили витрати на фізичну активність, оскільки більше не можуть собі їх дозволити. Водночас приблизно третина респондентів, навпаки, збільшила витрати на підтримання фізичної форми.

Дослідження банку Atom Bank у лютому 2026 року також виявило фінансову напругу серед любителів фітнесу: 58% опитаних відвідувачів спортзалів вважали, що підтримувати здоровий спосіб життя стає дедалі дорожче і це доступно переважно людям із вищими доходами. Понад третина респондентів зізналася, що скорочує заощадження та інвестиції, щоб оплачувати тренування й супутні витрати.

Водночас опитування Uswitch у липні 2026 року показало, що 60% британських домогосподарств не хотіли б скорочувати витрати на абонемент у спортзал. Це свідчить, що для багатьох людей фізична активність уже стала важливою регулярною витратою, від якої вони не поспішають відмовлятися.

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Чому інвестори стежать за британськими банками

Сигнал із фітнес-сектору з'явився на тлі інших ознак напруження у споживчому кредитуванні. Зокрема, британський кредитор Vanquis Banking Group повідомив про збільшення списань за проблемними позиками на тлі зростання кількості особистих банкрутств. Після торговельного оновлення 29 жовтня акції компанії різко знизилися.

Аналітик RBC Томс враховує як ситуацію з невдалими платежами за спортзали, так і проблеми спеціалізованих кредиторів. Він обережніше оцінює перспективи великих британських банків NatWest і Lloyds та попереджає про ризик збільшення кредитних збитків наступного року.

Це важливо для інвесторів, оскільки зростання прострочень і списань за кредитами може зменшувати прибуток банків: фінансовим установам доводиться формувати більші резерви на покриття потенційних втрат.

Однак поки що йдеться про ранній індикатор, а не про доказ масштабної банківської кризи. Загальний рівень невдалих прямих списань у Великій Британії у вересні становив 2,4% проти 2,3% роком раніше. Частка невдалих платежів за іпотекою залишається значно нижчою, ніж у категоріях фітнесу та споживчих позик.

Таким чином, зростання невдалих платежів за спортзали — це не свідчення того, що британці масово втратили можливість оплачувати базові потреби. Це радше додатковий сигнал для банків і фондового ринку: частина споживачів уже відчуває тиск на бюджет, а наступним етапом можуть стати проблеми з обслуговуванням кредитів.

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