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16 листопада 2026, 10:00

Кредит готівкою чи картка з лімітом: експерт Ідея Банк пояснив важливу різницю

Сьогодні у банках є багато пропозицій споживчих кредитів. Чим відрізняються кредитна картка та кеш-кредит, коли доцільно використовувати ці кредитні продукти і на які деталі потрібно обов’язково звернути увагу?

Кредит готівкою чи картка з лімітом: експерт Ідея Банк пояснив важливу різницю
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Щоденні витрати українців зростають: відповідно до опитування, майже 80% українців почали витрачати більше порівняно з 2025 роком. Для перекриття тимчасового дефіциту коштів банки активно пропонують споживчі кредити, які можна отримати з мінімальним пакетом документів. Наприклад, для оформлення кредитної картки з лімітом до 150 тис. грн часто достатньо лише паспорту та довідки про індивідуальний податковий номер (раніше — ІПН). Проте не лише кредитка — один із найдоступніших кредитів, адже банки пропонують беззаставні кеш-кредити у розмірі до 500 тис. грн на термін до 5 років. Обидва кредити можуть стати у нагоді, особливо взимку —напередодні новорічно-різдвяних свят. Чим вони відрізняються і коли краще скористатися кредиткою, а коли —готівковим кредитом?

Картка з лімітом: усе про переваги відновлюваної кредитної лінії

Головна особливість кредитної картки — це можливість отримати доступ до кредитних коштів у будь-який момент у межах встановленого ліміту та використовувати їх за потреби. Це зазначає директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

«Картка забезпечує більшу фінансову гнучкість, і тому підходить для повсякденних платежів: оплати покупок, послуг, онлайн-замовлень, а також в разі непередбачених витрат. Особливо вигідним її використання може бути за умови наявності пільгового періоду, протягом якого клієнт має можливість користуватися кредитними коштами без нарахування процентів за умови повного та своєчасного погашення заборгованості», — зазначає Віталій Могильов. За його словами, важливо також оцінювати власну платоспроможність: кредитний ліміт має бути комфортним для клієнта.

«В Ідея Банку ми пропонуємо О.Картку, яка поєднує кредитний ресурс, цифровий сервіс і програму лояльності в одному платіжному інструменті. Серед основних переваг продукту — кредитний ліміт до 500 тис. грн на 12 місяців з автоматичною пролонгацією, пільговий період до 92 днів під 0,01% (РРПС 47,11% або 81,37% річних), можливість онлайн-оформлення і керування карткою в застосунку, а також індивідуальні умови кредитування залежно від оцінки кредитоспроможності клієнта та кешбек», — розповів Віталій Могильов.

Сьогодні при виборі кредитної картки важливо врахувати не лише вартість кредиту (ставку), але й пільговий період, суму мінімального платежу, комісії. «Важливими параметрами картки сьогодні є програма лояльності — кешбек, бонуси, партнерські пропозиції. Також клієнту зручно використовувати картку, адже є цифрові можливості — дистанційне оформлення, керування лімітом, контроль витрат і платежів у мобільному застосунку», — зазначає Віталій Могильов.

Кредит готівкою: для чого використовувати та які особливості такої позики

Віталій Могильов зазначає: кредит готівкою доцільний передусім для фінансування конкретної, заздалегідь визначеної потреби, коли необхідна доволі значна сума. «Це може бути ремонт житла, придбання побутової техніки, меблів, оплата навчання, медичних послуг або інші важливі витрати. Головна перевага готівкового кредиту — можливість отримати всю необхідну суму одноразово та заздалегідь розуміти графік погашення й розмір щомісячного платежу», — каже директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

За його словами, на відміну від кредитної картки, кредит готівкою зазвичай передбачає фіксований графік платежів, і це дозволяє клієнту планувати бюджет на весь період кредитування. Саме тому для великих запланованих платежів він може бути більш зручним інструментом.

При виборі кеш-кредиту, зауважує Віталій Могильов, окрім процентної ставки, варто звертати увагу на реальну річну процентну ставку, загальну вартість кредиту, наявність і розмір комісій, строк кредитування, щомісячний платіж, умови дострокового погашення та можливі додаткові витрати.

«Не менш важливо оцінити, як кредит впливатиме на особистий або сімейний бюджет. Оптимальний кредит — це не обов’язково той, який передбачає найменшу ставку, а той, умови якого відповідають фінансовим можливостям клієнта та дозволяють комфортно виконувати зобов’язання», — пояснив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Як зауважив експерт, ключова і важлива відмінність між карткою з лімітом і кеш-кредитом — у способі надання та використання кредитних коштів. Адже кредитна картка — це відновлювана кредитна лінія, що підходить для регулярних покупок і поточних витрат. Тоді як кредит готівкою — це позика на конкретну суму, погашення якої здійснюється відповідно до заздалегідь встановленого графіка, а використовувати готівковий кредит найкраще для великих запланованих витрат.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ № 96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за № 46.

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Джерело: Ідея Банк
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