Долар може почати дешевшати вже навесні: три сценарії для валютного ринку на 2027 рік

Американський долар може залишатися сильним ще кілька місяців завдяки стійкості економіки США, високій інфляції та жорсткій політиці Федеральної резервної системи. Проте вже навесні 2027 року ситуація на валютному ринку може змінитися. У своїй авторській колонці для ING THINK Кріс Тернер, керівник глобальних ринкових досліджень ING, розглядає три сценарії розвитку подій — від поступового ослаблення долара до несподіваних наслідків кризи штучного інтелекту.

Американський долар може залишатися сильним ще кілька місяців.

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Сценарій перший: долар залишатиметься сильним до весни

Базовий прогноз ING передбачає, що найближчими місяцями американська валюта збереже міцні позиції.

Підстав для цього декілька. Економіка США продовжує демонструвати стійкість, інфляція перевищує 3%, а Федеральна резервна система може зберігати жорстку монетарну політику. За таких умов інвестори не поспішають відмовлятися від доларових активів.

Водночас євро відчуває додатковий тиск через політичну невизначеність у Франції напередодні виборів у квітні 2027 року.

Тому протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців ING очікує коливання валютної пари EUR/USD у діапазоні 1,10−1,15 долара за євро.

Однак навесні ситуація може змінитися. У другому кварталі 2027 року аналітики очікують послаблення інфляційного тиску в США, зокрема завдяки зникненню ефекту попереднього подорожчання енергоносіїв із річних показників.

Якщо інфляція повернеться до цільового рівня ФРС у 2%, ринкові процентні ставки можуть знизитися. Це послабить одну з головних причин привабливості долара.

За базовим сценарієм ING курс євро може поступово зрости до $1,18 наприкінці 2027 року.

Сценарій другий: обвал ринку штучного інтелекту

Одним із найбільших ризиків для долара аналітики називають можливу корекцію на ринку штучного інтелекту.

Інвестиційний бум навколо ШІ став важливим чинником зростання американського фондового ринку та підтримки економіки США.

Проте якщо очікування інвесторів не виправдаються, масштабне падіння вартості технологічних компаній здатне вплинути й на валютні ринки.

Тернер звертає увагу на оцінку Міжнародного валютного фонду: за такого сценарію долар потенційно може втратити близько 6% вартості.

При цьому реакція ринку не обов'язково буде однозначною.

На початковому етапі фінансових потрясінь долар навіть може подорожчати, якщо інвестори почнуть шукати ліквідність та безпечні активи.

Однак згодом Федеральна резервна система, ймовірно, буде змушена підтримати фінансову систему та суттєво знизити ставки. Це вже створить передумови для ослаблення американської валюти.

Отже, криза технологічного сектору не гарантує негайного падіння долара, але може змінити його середньострокові перспективи.

Сценарій третій: інші економіки почнуть зростати швидше за очікування

Ще один можливий сценарій передбачає, що долар втратить частину своєї привабливості не через погіршення ситуації у США, а завдяки сильнішим результатам інших економік.

Насамперед ідеться про Європу.

Якщо економіка єврозони продемонструє стійкість попри високі енергетичні витрати та політичні ризики, інвестори можуть активніше вкладати кошти в європейські активи.

Додатковим чинником стане зменшення невизначеності навколо французької бюджетної політики після виборів.

За такого розвитку подій євро може отримати сильнішу підтримку, ніж передбачає базовий прогноз.

Інший потенційний конкурент долара — японська єна.

Аналітики ING звертають увагу на розвиток технологічного виробництва в Азії. Зростання попиту на напівпровідники підтримує не лише виробників мікросхем, а й компанії, які постачають необхідне обладнання та матеріали.

Японія посідає важливе місце в цьому виробничому ланцюжку.

Якщо економічне зростання країни перевищить очікування, Банк Японії може проводити жорсткішу монетарну політику. Це, своєю чергою, здатне зміцнити єну відносно долара.

Що означають ці прогнози для валютного ринку

У трьох сценаріїв ING є спільна особливість: нинішня сила американської валюти не обов'язково збережеться протягом усього 2027 року.

За базовим прогнозом долар почне поступово слабшати після зниження інфляції та ставок у США. Альтернативні сценарії передбачають різкіші зміни, пов'язані з технологічним сектором або несподіваним прискоренням економічного зростання за межами США.

Водночас важливо враховувати, що прогноз EUR/USD відображає співвідношення двох світових валют. Він не є прямим прогнозом курсу долара до гривні, який залежить також від внутрішніх чинників та політики Національного банку України.

Довідка про автора

Кріс Тернер (Chris Turner) — керівник глобальних ринкових досліджень (Global Head of Markets) та регіональний керівник досліджень Великої Британії, Центральної та Східної Європи в ING.

Разом зі своєю командою він розробляє коротко- та середньострокові валютні прогнози для корпоративних та інституційних клієнтів банку.

Приєднався до ING у 2005 році. До цього був старшим партнером і керівником валютних досліджень у консалтинговій компанії IDEAglobal, яка спеціалізувалася на незалежній аналітиці для інвестиційних банків, хедж-фондів та центральних банків.

Має ступінь бакалавра з економіки та бухгалтерського обліку Брістольського університету.

Матеріал підготовлено як редакційно адаптований виклад авторської аналітики ING.