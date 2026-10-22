Банки України масово закривають відділення: хто скоротив мережу найбільше, а хто відкриває нові

Українські банки у III кварталі 2026 року закрили 54 відділення, а загальна кількість підрозділів скоротилася до 4700. Найбільше мережу зменшили ПриватБанк та Ощадбанк , тоді як серед банків, які відкривали нові відділення, лідером став Акордбанк . Про це пише NV. Бізнес.

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Які банки закрили найбільше відділень

Найбільше підрозділів у III кварталі скоротив ПриватБанк — 26. На початок жовтня його мережа налічувала 1024 відділення. Ощадбанк закрив 12 відділень, але зберіг найбільшу мережу в Україні — 1103 підрозділи.

Серед інших банків, які скоротили мережу:

ТАСкомбанк — шість відділень, до 77;

Креді Агріколь Банк — п’ять, до 119;

ПУМБ — чотири, до 216;

Укргазбанк — чотири, до 202;

Укрексімбанк — три, до 15;

ПІН Банк — два, до семи.

Ще сім банків закрили по одному відділенню: Укрсиббанк, ОТП Банк, Комінбанк, Кристал Банк, Юнекс Банк, банк «Український капітал» та Альтбанк.

Хто відкривав нові відділення

Попри загальне скорочення мережі, деякі банки продовжували розширювати фізичну присутність. Найактивнішим у III кварталі був Акордбанк, який відкрив шість відділень. Його мережа зросла до 183 підрозділів.

А-Банк відкрив два відділення — до 198. Ще по одному підрозділу додали Кредобанк, Радабанк, банк «Кредит Дніпро», Бізбанк, Оксі Банк, Агропросперіс Банк та Банк К Д .

Таким чином, Акордбанк став лідером за кількістю відкритих відділень серед банків, які розширювали мережу протягом кварталу. Він також був лідером за цим показником за підсумками першого півріччя 2026 року.

Які банки мають найбільші мережі в Україні

На початок жовтня найбільше відділень мали державні Ощадбанк і ПриватБанк. До п’ятірки лідерів за розміром мережі також увійшли Райффайзен Банк, ПУМБ та Укрсиббанк.

Топ-10 банків України за кількістю відділень на початок жовтня 2026 року:

Ощадбанк — 1103. ПриватБанк — 1024. Райффайзен Банк — 282. ПУМБ — 216. Укрсиббанк — 213. Укргазбанк — 202. А-Банк — 198. Акордбанк — 183. Сенс Банк — 137. Креді Агріколь Банк — 119.

Загалом п’ять банків, контрольованих державою, мали 2481 відділення — 52,8% усієї банківської мережі країни.

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Отже, загальна тенденція ринку — скорочення кількості фізичних підрозділів — не заважає окремим банкам інвестувати в розширення мережі. Найбільше відділень в Україні залишається в державних Ощадбанку та ПриватБанку, а найактивніше серед банків, що відкривали нові підрозділи у III кварталі, розвивався Акордбанк.



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