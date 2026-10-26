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26 жовтня 2026, 11:00

Нафта подешевшала після стрибка до $117: що буде з цінами на пальне в Україні

Світові ціни на нафту знизилися після стрибка майже до $117 за барель, однак в Україні пальне протягом останнього місяця продовжувало дорожчати. Найбільше змінилися ціни на автогаз і дизель, тоді як бензин А-95 подорожчав незначно. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході та труднощів із постачанням питання полягає в тому, чи позначиться зниження нафтових котирувань на вартості пального на українських АЗС. Про це повідомляє Financial Times.

Світові ціни на нафту знизилися після стрибка майже до $117 за барель, однак в Україні пальне протягом останнього місяця продовжувало дорожчати.
Після стрибка світових цін на нафту майже до $117 за барель котирування Brent пішли вниз. ФОТО: kalimaiq
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Світові ціни на нафту знизилися після різкого зростання минулого тижня, однак в Україні пальне продовжило дорожчати. За місяць середня ціна дизелю зросла майже на 5 грн за літр, а автогазу — більш ніж на 9 грн. На внутрішньому ринку також позначаються проблеми з логістикою та збільшення попиту перед зимою.

Нафта відійшла від пікових значень

У понеділок, 26 жовтня, нафта Brent, міжнародний еталонний сорт, подешевшала на 1,3% — до $115,18 за барель. Американська WTI втратила 1,8% і коштувала $101,41 за барель.

Наприкінці попереднього тижня Brent під час волатильних торгів дорожчала майже до $117 за барель. За підсумками тижня котирування зросли на 6,2% — до найвищого рівня тижневого закриття більш ніж за чотири роки.

На ринку зберігаються побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням нафти та скорочення запасів сировини. Серед чинників нестабільності — загострення конфлікту на Близькому Сході, атаки на танкери в Ормузькій протоці та невизначеність щодо подальших дій США стосовно Ірану.

Водночас на котирування впливають і дипломатичні контакти в регіоні. Однак учасники ринку й далі враховують ризик тривалого порушення постачання. Зниження цін на початку тижня поки не свідчить про остаточне послаблення цих ризиків.

Як змінилися ціни на пальне в Україні

За інформацією Minfin , які базуються на інформації Консалтингової групи «А-95», середні роздрібні ціни на пальне в Україні зросли протягом останнього місяця.

Станом на 23 жовтня середня ціна бензину А-95 становила 90,04 грн за літр, дизелю — 103,45 грн, автогазу — 53,35 грн.

Вид пального

23 вересня

23 жовтня

Зміна за місяць

Бензин А-95

89,26 грн/л

90,04 грн/л

+0,78 грн

Дизель

98,50 грн/л

103,45 грн/л

+4,95 грн

Автогаз

43,93 грн/л

53,35 грн/л

+9,42 грн

Джерела: дані за вересень та за жовтень .

У відсотковому вимірі бензин А-95 подорожчав приблизно на 0,9%, дизель — на 5%, а автогаз — більш ніж на 21%.

Зростання тривало й протягом останнього доступного тижня. З 16 до 23 жовтня середня ціна А-95 збільшилася з 89,72 до 90,04 грн за літр, дизелю — зі 100,43 до 103,45 грн, автогазу — з 49,11 до 53,35 грн.

Таким чином, найбільші зміни за місяць припали на автогаз і дизель, тоді як середня ціна бензину залишалася відносно стабільною.

Чому дорожчає дизель

Про ситуацію на українському ринку 23 жовтня повідомив Укрінформ, посилаючись на директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

За словами експерта, на постачання пального впливають російські атаки на паливну логістику, труднощі з транспортуванням на південному напрямку через обміління Дунаю та збільшення навантаження на західний кордон. Додатковим чинником є сезонне зростання попиту перед зимою, зокрема через потребу в пальному для генераторів.

Куюн зазначив, що ситуація на ринку залишається нестабільною, але дефіциту пального немає. Водночас збільшення навантаження на маршрути постачання ускладнює логістику.

За оцінкою експерта, доставка автомобільним транспортом є одним із найдорожчих способів перевезення пального. Тому логістичні витрати можуть впливати на кінцеву ціну для споживачів.

Чи подешевшає пальне після зниження цін на нафту

Поки що наявні дані не дають змоги стверджувати, що українські АЗС найближчим часом знизять ціни. Останній доступний зріз середніх роздрібних цін датований 23 жовтня, тоді як зниження нафтових котирувань відбулося 26 жовтня.

До того ж ціна сирої нафти — лише один із чинників формування вартості пального. Для оцінки подальшої динаміки потрібно враховувати також ціни на готові нафтопродукти, закупівельну вартість імпортного ресурсу та витрати на його доставку.

У матеріалі FT немає прогнозу щодо українського ринку пального, а коментар Сергія Куюна стосується передусім поточної ситуації з постачанням і дизелем.

Зниження цін на нафту поки не супроводжується здешевленням пального в Україні. Однак останні дані про роздрібні ціни охоплюють період лише до 23 жовтня, тому оцінити, чи позначиться падіння Brent на вартості бензину, дизелю та автогазу, можна буде за наступними оновленнями цін.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
26 жовтня 2026, 11:14
#
Я ще ніколи не бачив аби вартість пального знижувалася.
Вона може чисто психологічно-символічно піти на якусь гривню донизу, але це всеодно тимчасово буде
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