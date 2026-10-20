Нафта дешевшає, але євро залишається під тиском

Євро розпочинає тиждень без впевненості. Відскок EUR/USD від 1,1180 швидко видихнувся, і пара тримається близько 1,12. Навіть зниження нафти поки що не допомагає покупцям. Для ринку зараз важливіші французькі бюджетні ризики та перспектива нового підвищення ставки ФРС на думку експертів Tickmill .

У Франції політичний глухий кут заважає узгодити бюджет, який скоротив би дефіцит. Заворушення додають нервозності, а високий розрив між доходностями французьких та німецьких облігацій (найвищий із 2011 року) показує ціну недовіри інвесторів. Зростання прибутковості тут не робить євро привабливішим: воно відображає насамперед підвищений ризик. Без переконливого бюджетного рішення стійке відновлення валюти буде важко.

Нафтовий ринок тим часом отримав привід зменшити напругу. У п'ятницю Трамп призупинив запровадження нових санкцій та мит проти Росії в рамках закону Грема. Інвестори розраховують, що це підтримає російський експорт палива та частково компенсує перебої навколо Ормузької протоки. На цих очікуваннях нафта подешевшала.

Для європейських імпортерів енергії це хороша новина: менше витрат на паливо, слабший тиск на ціни. Але санкційні послаблення не гарантують негайного збільшення поставок та не знімають ризиків на Близькому Сході. Одного зниження нафтових котирувань недостатньо, щоб перекрити боргові проблеми Європи та відсоткову перевагу долара.

Американська валюта знову має попит. Обережні коментарі представників ФРС зменшили очікування жовтневого підвищення ставки. Але висока інфляція зберегла аргументи на користь посилення до кінця року. Відмова Уорша вирішувати монетарні зміни — не обіцянка м'якої політики. Поки інвестори чекають на наступне підвищення, долар зберігає підтримку. Напруженість навколо Ормузької протоки додає попиту захисні активи.

Найближча перевірка для EUR/USD — зона 1,1185−1,1200. Ретест та закріплення нижче за неї посилить ризик повернення до мінімумів минулого тижня і нижче. Однак на даний момент більша частина негативу відіграна, очікується консолідація в районі 1.12−1.1250 з короткими спробами пробратися вище за зону, до 1.13:

Фунт тримається близько 1,3320, залишаючись усередині діапазону п'ятниці. Його головні події попереду: у вівторок, 20 жовтня, вийдуть дані щодо зайнятості, у середу — вереснева інфляція. Прогноз передбачає зростання безробіття за червень-серпень з 4,9% до 5% та уповільнення річного зростання заробітків з урахуванням премій з 3,9% до 3,8%. Така комбінація вкаже на охолодження ринку праці та може послабити аргументи за швидке підвищення ставки Банку Англії.

Однак звіт про ціни здатний змінити картину. Особлива увага на сфері послуг. Ринок очікує прискорення їхньої річної інфляції приблизно до 3,7%, багато в чому через ефект бази. Інакше висловлюючись, річний показник може зрости через порівняння з торішніми цінами, а чи не нового стрибка поточних. Для оцінки стійкості інфляції важливими є і місячна динаміка, і зарплати.

Для фунта вирішальним стане відхилення від прогнозів. Більш сильні зарплати та ціни на послуги можуть зміцнити очікування підвищення ставки та підтримати GBP/USD. Слабка зайнятість разом із помірною інфляцією, навпаки, позбавить британську валюту частини процентної підтримки. Тому нинішнє затишшя швидше відбиває очікування даних, ніж впевненість покупців.

З технічної точки зору фунт відпрацював відскок від нижньої межі діапазону і досяг похилого опору після чого перейшов у консолідацію. Є хороші шанси на пробій та тест місячного максимуму на 1.34: