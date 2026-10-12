У вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. електромобілів (BEV). Це удвічі менше, ніж у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».
Попит на електромобілі в Україні у вересні впав удвічі
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Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 4349 авто. Із них лише 448 були новими, що на 80% менше, ніж торік. Ще 3901 автомобіль був уживаним — це на 42% менше у річному вимірі.
Комерційних електромобілів — 222
У вересні також зареєстрували 222 комерційні електромобілі.
Новими серед них були лише 10 авто. Для порівняння, у вересні 2025 року із 223 комерційних BEV новими були 46.
Найпопулярніші нові електромобілі
Лідером серед нових електрокарів став BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто.
До п’ятірки також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 109;
- Volkswagen ID.Unyx — 35;
- Zeekr 7X — 33;
- Zeekr 001 — 27;
- BYD Sea Lion 05 EV — 24.
Найпопулярніші вживані електрокари
Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y — 512 авто.
Далі йдуть Nissan Leaf — 484, Tesla Model 3 — 468, Chevrolet Bolt — 200 та Renault Zoe — 167.
Таким чином, у вересні український ринок електромобілів суттєво скоротився, причому найбільше падіння припало на сегмент нових BEV.
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