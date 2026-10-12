Попит на електромобілі в Україні у вересні впав удвічі

У вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. електромобілів (BEV). Це удвічі менше, ніж у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Укравтопром».

У вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. електромобілів (BEV). Це удвічі менше, ніж у вересні 2025 року.

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Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 4349 авто. Із них лише 448 були новими, що на 80% менше, ніж торік. Ще 3901 автомобіль був уживаним — це на 42% менше у річному вимірі.

Комерційних електромобілів — 222

У вересні також зареєстрували 222 комерційні електромобілі.

Новими серед них були лише 10 авто. Для порівняння, у вересні 2025 року із 223 комерційних BEV новими були 46.

Найпопулярніші нові електромобілі

Лідером серед нових електрокарів став BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто.

До п’ятірки також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 109; Volkswagen ID.Unyx — 35; Zeekr 7X — 33; Zeekr 001 — 27; BYD Sea Lion 05 EV — 24.

Найпопулярніші вживані електрокари

Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y — 512 авто.

Далі йдуть Nissan Leaf — 484, Tesla Model 3 — 468, Chevrolet Bolt — 200 та Renault Zoe — 167.

Таким чином, у вересні український ринок електромобілів суттєво скоротився, причому найбільше падіння припало на сегмент нових BEV.