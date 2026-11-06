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6 листопада 2026, 8:30

Електромобілі втрачають позиції на авторинку України: які двигуни обирали покупці у жовтні

У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) забезпечили понад 64% продажів нових легковиків в Україні. Для порівняння, у жовтні минулого року на них припадало лише 48% ринку. Про це повідомляє «Укравтопром».

У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) забезпечили понад 64% продажів нових легковиків в Україні.
Перможці жовтневих продажів
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Найбільшим попитом серед покупців користувалися бензинові автомобілі. Їхня частка в продажах за місяць становила 39,7% проти 29,6% у жовтні 2025 року.

Водночас зросла популярність і гібридних моделей. Якщо торік на них припадало 20,6% ринку нових авто, то в жовтні 2026-го — вже 26,7%.

Дизельні автомобілі також збільшили свою присутність на ринку: їхня частка піднялася з 18,6% до 24,7%.

Найбільш помітна зміна відбулася в сегменті електромобілів. За рік їхня частка в продажах нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%.

Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) залишаються найменшим сегментом ринку. На них, як і рік тому, припало менш ніж 1% продажів.

Найпопулярніші моделі за типом двигуна

Лідери жовтневих продажів у різних сегментах розподілилися так:

  • Бензинові автомобілі — Hyundai Tucson.

  • Гібриди — Toyota RAV4.

  • Дизельні автомобілі — Volkswagen Touareg.

  • Електромобілі — BYD Sea Lion 06EV.

  • Автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.

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Таким чином, за рік український ринок нових автомобілів помітно змістився в бік бензинових, дизельних і гібридних моделей. Натомість частка електромобілів скоротилася більш ніж утричі.

Як ми писали: Tesla показала літаючий електрокар із прискорювачами SpaceX: скільки коштуватиме новий Roadster

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Джерело: Мінфін
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