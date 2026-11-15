ШІ для енергоефективності Рівного: хто може отримати $10-40 тисяч від IEEE та ООН

Міжнародна програма GenAI for Good Challenge: Cities Edition пропонує командам розробників до $40 тис. на створення відкритих рішень на основі штучного інтелекту для трьох міст — Рівного, Приштини та Скоп'є. Програму спільно організували IEEE Humanitarian Technologies та Програма розвитку ООН (UNDP).

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Організатори шукають не просто ідеї чи презентації про використання штучного інтелекту, а команди, здатні створити робочий цифровий інструмент і перевірити його в реальних умовах за участю міської влади.

Українське завдання стосується енергоефективності: потрібно розробити AI-асистента, який допомагатиме мешканцям, ОСББ і малому бізнесу оцінювати витрати на модернізацію будівель та знаходити варіанти фінансування.

За що саме платитимуть командам

Максимальне фінансування становить $40 тис. для кожного з трьох міських напрямів, але ці гроші не отримує автоматично кожен учасник конкурсу.

Програма передбачає два етапи фінансування:

$10 тис. отримають дев'ять команд-фіналістів — по три для кожного міста. Ці кошти призначені для розробки прототипу, тобто першої робочої версії AI-рішення.

До $30 тис. додатково зможе отримати одна команда-переможець у кожному місті. Фінансування спрямують на доопрацювання інструменту, його тестування та пілотне впровадження разом із міською владою.

Отже, команда, яка пройде всі етапи та буде обрана для впровадження, може залучити загалом до $40 тис. Робота над проєктом передбачає участь у кількох етапах конкурсу, а пілотування триватиме до 31 грудня 2027 року.

Який ШI-інструмент потрібен Рівному

Український напрям програми присвячений енергоефективності будівель. Розробники мають створити ШI-асистента, який допомагатиме мешканцям, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та малому бізнесу підготуватися до енергомодернізації.

Наприклад, користувач зможе надати інформацію про будівлю, а система допоможе:

оцінити можливі витрати на енергоефективні заходи;

визначити, які роботи можуть бути доцільними;

знайти потенційні джерела фінансування;

сформувати звіт, який можна використовувати для ухвалення інвестиційних рішень.

Тобто йдеться про цифрового помічника, який перетворюватиме технічну інформацію про будівлю на зрозумілий план дій. Він має полегшити підготовку до модернізації та допомогти оцінити її фінансову доцільність.

Що мають розробити для інших міст

У Приштині (Косово) шукають ШI-асистента для планування громадського транспорту. Він має аналізувати маршрути автобусів, транспортні дані та відгуки мешканців, щоб допомагати міським планувальникам знаходити проблемні ділянки й покращувати сполучення.

У Скоп'є (Північна Македонія) завдання пов'язане із захистом зелених зон. ШІ має об'єднувати інформацію про дерева, парки та інші зелені території, яка зараз зберігається в різних документах і базах, із цифровим міським кадастром зелених насаджень.

Усі три рішення повинні відповідати конкретним потребам міст, а не бути універсальними чатботами без практичного застосування.

Хто організував конкурс і чим займаються ці структури

IEEE Humanitarian Technologies — підрозділ міжнародної професійної організації IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), яка об'єднує фахівців з електротехніки, електроніки, інформаційних технологій та інженерії. IEEE відома, зокрема, розробкою технічних стандартів, професійними дослідженнями та підтримкою інженерної спільноти.

Гуманітарний напрям IEEE підтримує технологічні проєкти, які мають розв'язувати суспільні проблеми: від відновлення після катастроф до доступу громад до сучасних технологій. У цій програмі організація залучає свою міжнародну мережу інженерів і технічних експертів, допомагає оцінювати розробки та надає командам професійний супровід.

UNDP — це Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, агентство ООН, яке працює з урядами та громадами над подоланням бідності, відновленням, сталим розвитком і зміцненням інституцій. У цьому проєкті UNDP залучає міста, визначає реальні проблеми, які потребують технологічних рішень, та допомагає командам взаємодіяти з муніципалітетами.

Таким чином, IEEE відповідає передусім за технологічну експертизу, а UNDP — за зв'язок із містами та розуміння їхніх потреб. Саме тому фінансування передбачає не лише створення прототипу, а й перевірку його практичної користі.

Хто може подати заявку та які умови

До участі допускаються команди щонайменше з двох фізичних осіб віком від 18 років. Подаватися можуть учасники з різних країн, якщо це не суперечить законодавству та обмеженням програми. Членство в IEEE не є обов'язковим.

Водночас компанії, юридичні особи та організації не можуть бути заявниками — конкурс розрахований саме на команди окремих людей. Не обов'язково, щоб хтось із команди був мешканцем міста, для якого розробляється рішення.

Є й важлива вимога до результату: програмний код, моделі, документацію та дані, створені в межах проєкту, потрібно оприлюднити на умовах відкритих ліцензій, зокрема Apache 2.0 або MIT. Це означає, що розробку зможуть вивчати, використовувати й адаптувати інші міста та команди, а не лише її автори.

Для роботи також обов'язково потрібно використовувати відкритий фреймворк GENIE.AI.

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Як подати заявку та коли дедлайн

Заявка складається з двох обов'язкових частин:

Опис проєкту через Funding Portal. Команда має пояснити, яку проблему міста розв'язуватиме, як працюватиме запропонований AI-інструмент і чому його можна реалізувати. Технічне оцінювання на платформі Zindi. Це практичне завдання, яке допоможе організаторам оцінити навички команди у сфері штучного інтелекту та роботи з даними. Реєстрація на платформі безкоштовна.

Для повної заявки необхідно пройти обидва етапи. Прийом документів завершується 13 грудня 2026 року о 23:59 за східним часом США — це 14 грудня о 06:59 за київським часом.

Також 19 листопада організатори проведуть онлайн-зустріч для потенційних учасників. Початок — об 11:00 за східним часом США (18:00 за Києвом). Під час зустрічі пояснять умови конкурсу, етапи відбору та фінансування, а також відповідатимуть на запитання.

Детальні умови та форма подання заявки доступні на офіційній сторінці GenAI for Good Challenge.



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